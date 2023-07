CBA zatrzymało 6 osób w tym prezesów i byłych prezesów spółek, które uzyskały wielomilionowe kredyty na podstawie nierzetelnych dokumentów. Chodzi o śledztwo w sprawie Plus Banku SA - poinformowało 27 lipca biuro prasowe Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Śledztwo dotyczy też wyłudzenia zwrotu podatku VAT

Z ustaleń śledztwa wynika, że od 24 września 2014 roku do 29 marca 2018 roku w Warszawie i innych miejscowościach doszło do nadużycia i działania na szkodę Plus Banku Wartość szkody majątkowej wyrządzonej w mieniu Plus Banku została oszacowana na kwotę przekraczającą 200 milionów złotych. Śledztwo swoim zakresem obejmuje również wyłudzenie od Skarbu Państwa nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie przekraczającej 38 milionów złotych oraz pranie pieniędzy.

"W 2019 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w tej sprawie osiem osób, w tym dyrektora banku, w związku z podejrzeniem wyrządzenia szkody majątkowej i udzieleniem kredytu na zakup centrum wystawowego, stosując niedozwolone przepisami prawa zabezpieczenie kredytu" - poinformował 27 lipca zespół prasowy CBA.

Wobec zatrzymanych prokurator zastosował poręczenia majątkowe

Jak przekazało CBA w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy przedstawiono zarzuty kolejnym 6 osobom.

"Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali 6 osób i przeszukali 7 lokalizacji na terenie Warszawy, powiatu otwockiego oraz Gdańska. Zatrzymani to prezesi i byli prezesi spółek, które uzyskały wielomilionowe kredyty inwestycyjne, pożyczki hipoteczne oraz kredyty obrotowe na podstawie nierzetelnych oświadczeń oraz dokumentów, które miały wpływ na uzyskanie dodatkowych środków finansowych. Podejrzani w celu osiągnięcia korzyści majątkowych nadużywali uprawnień, które wynikały z pełnionych funkcji oraz kompetencji" - podał zespół prasowy CBA.

Śledczy podczas przeszukań zabezpieczyli nośniki elektroniczne w postaci telefonów komórkowych i laptopów oraz środki finansowe w wysokości 6 tys. 600 euro i 20 tys. złotych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty za oszustwo finansowe i nadużycie zaufania i zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty oszustwa kredytowego oraz działania na szkodę Plus Banku.

Wobec zatrzymanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w łącznej kwocie przekraczającej 100 tys. złotych, dozorów policji oraz zakazów opuszczania kraju połączonych z zatrzymaniem paszportów bądź z zakazem ich wydania.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Poznaniu.

