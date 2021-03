Zawiadomienie do CBA ws. Daniela Obajtka

Posłowie Lewicy złożyli do Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka polegającego na przyjęciu korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej.

Ta Obajtkowa pajęczyna, ta sieć Obajtka wydaje się być wszędzie. Nie wiadomo, ile zarobił Daniel Obajtek, co i za ile kupił, na co było go stać. To, co dzieje się wokół Daniela Obajtka to sytuacja patologiczna - powiedziała posłanka Lewicy Katarzyna Kotula.

Dlatego chcemy, by CBA się tym zajęło, bo od tego jest. Republika Obajtka ma się dobrze. To CBA powinno podjąć kroki w sprawie pana Daniela Obajtka - zaznaczyła.

Poseł Krzysztof Śmiszek ppoinformował o złożeniu zawiadomienia do CBA o możliwości popełnienia przestępstwa na podstawie art. 228 Kodeksu karnego dot. przestępstwa korupcyjnego, przez prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

Jako @__Lewica składamy zawiadomienie do CBA o możliwości popełnienia przestępstwa przez @DanielObajtek na podstawie art. 228 Kodeksu karnego, czyli przestępstwo korupcyjne.



