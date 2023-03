Zawirowania na rynkach trwają, inwestorzy czekają na dane o inflacji

Informacje o przeszukaniach we francuskich bankach mogły spowodować ponowne pogorszenie nastrojów na rynkach – wskazała Monika Kurtek z Banku Pocztowego. Jej zdaniem, przy braku dodatkowych impulsów, rynki mogą czekać już na odczyty inflacji w najbliższy czwartek i piątek.

Na początku sesji na rynkach finansowych widać było poprawę nastrojów. Wzrastała rentowność długów, a euro umacniało się względem dolara.

W tej chwili rynki będą czekały na kolejne impulsy, a niewątpliwie takim impulsem będą odczyty marcowej inflacji w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych. W piątek natomiast zostanie opublikowana inflacja z Polski - zauważa Monika Kurtek z Banku Pocztowego.

Zdaniem ekonomistki, rynki będą patrzyły na te dane pod kątem tego, co banki centralne mogą zrobić w najbliższej przyszłości.

- Początek sesji na rynkach finansowych był spokojny, widoczna była poprawa nastrojów, rentowności długu rosły, a kurs euro kontynuowało umacnianie względem dolara. W takim otoczeniu złoty próbował się umacniać względem euro. W ostatnich godzinach jednak pojawiał się komunikat Bloomberga, według którego we wtorek od rana trwają przeszukania w siedzibach pięciu francuskich banków w związku ze śledztwem dotyczącym oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy. To może być przyczyną zmiany nastrojów, która w ostatnich godzinach się dokonała - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

Ekonomistka wskazała, że po tych informacjach nastroje rynkowe ponownie pogorszyły i odżyły obawy o sektor bankowy.

Około godziny 16:16 kurs EUR/PLN spada o 0,05 proc. do 4,6829, a USD/PLN idzie w dół o 0,24 proc. do 4,3282.

W tym czasie na rynkach bazowych kurs EUR/USD rośnie o 0,19 proc. do 1,0820.

- EUR/USD zmniejszył skalę wzrostów, a skala spadku EUR/PLN, który zszedł już nawet poniżej 4,68, zmniejszyła się. Nie są to może jakieś duże reakcje, ale pokazują, że rynki w dalszym ciągu na informacje z sektora bankowego są wyczulone - wskazała Monika Kurtek.

Rynek długu. Wstępne dane o inflacji CPI z Niemiec za marzec 2023 zostaną opublikowane w czwartek, 30 marca o 14:00.

- Na rynku długu wzrosty rentowności utrzymały się, choć ich skala w porównaniu do godzin porannych uległa zmniejszeniu. W tej chwili rynki będą czekały na kolejne impulsy, a niewątpliwie takim impulsem będą odczyty marcowej inflacji w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych. W piątek natomiast zostanie opublikowana inflacja z Polski - wskazała Monika Kurtek.

W piątek, 31 marca br. o godzinie 10:00 opublikowane zostaną wstępne dane o CPI z Polski za marzec 2023 r. Również tego dnia, o 11:00 zostaną opublikowane wstępne dane o inflacji konsumenckiej HICP ze strefy euro, za marzec br.

Wskaźnik PCE z USA za luty 2023 zostanie opublikowany w piątek 31 marca o 14:30 czasu polskiego.

Zdaniem ekonomistki, rynki będą patrzyły na te dane pod kątem tego, co banki centralne mogą w najbliższym czasie zrobić.

- Pytanie czy odczyty inflacyjne będą negatywnym zaskoczeniem jak to było z danymi za luty, kiedy to inflacja okazała się bardziej uporczywa. Do tego piątku na rynku nie powinno być jakiejś bardzo dużej zmienności, pod warunkiem że nie pojawią się kolejne informacje czy wypowiedzi, które ponownie będą rynki niepokoić - powiedziała Kurtek.

We wtorek dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 3,2 pb. do 3,560 proc., a niemieckich idą w górę o 5,2 pb. do 2,279 proc.

wtorek wtorek poniedziałek 16:19 09:46 16:14 EUR/PLN 4,6828 4,6817 4,6829 USD/PLN 4,3274 4,3231 4,3420 CHF/PLN 4,6924 4,7209 4,7382 EUR/USD 1,0822 1,0829 1,0785 PS0425 5,998 5,988 5,983 WS0428 6,003 5,989 5,983 DS1033 6,070 6,063 6,067

