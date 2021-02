Zbigniew Jagiełło obiecuje poprawę wyników PKO BP

Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2020 roku spadł do 627 mln zł z 723 mln zł rok wcześniej - podał bank we wstępnych, niezaudytowanych wynikach. - PKO BP liczy na wzrost w 2021 roku zysku netto w porównaniu z 2020 rokiem oraz powrót rentowności kapitału do około 10 proc., po rozwiązaniu kwestii kredytów walutowych - wskazał prezes Zbigniew Jagiełło.





Z optymizmem w przyszłość

W czwartym kwartale bank utworzył rezerwę na ryzyko prawne w wysokości 370 mln zł. Rezerwy te okazały się zbliżone do oczekiwań.Bank wskazał, że szacuje wpływ na kapitały własne przewalutowania kredytów walutowych według propozycji KNF na ok. 6,1-6,7 mld zł, w tym 4,9-5,5 mld zł dla portfela ekspozycji czynnych wobec nadwyżki funduszy własnych ponad obowiązujące minima regulacyjne w kwocie: 18,6 mld zł w odniesieniu do łącznego współczynnika wypłacalności oraz 20,5 mld zł w odniesieniu do współczynnika kapitału Tier 1.Wpływ ten oszacowano przy zastosowaniu średnich kursów NBP z 31 grudnia 2020 roku. PKO BP obecnie analizuje pod względem prawnym, ekonomicznym i operacyjnym propozycje przewodniczącego KNF. Bank zawiera pilotażowo ugody zgodne z tą propozycją i po zakończeniu pilotażu planuje zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.- Od decyzji NWZA będą zależeć dalsze działania banku w zakresie ugodowego rozwiązania kwestii kredytów frankowych - zaznaczono w raporcie.PKO BP posiada 4,7 mld zł kredytów denominowanych udzielonych do 2006 roku, 12,4 mld zł udzielonych między 2007 a 2009 rokiem oraz 3,1 mld zł udzielonych w latach 2010-2016. Portfel kredytów indeksowanych był udzielony wyłącznie w latach 2010-2016 i wynosi 3,3 mld zł.Pod koniec 2020 roku przeciwko PKO BP toczyły się 5.372 postępowania sądowe dotyczące kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej o łącznej wartości przedmiotu sporu 1.404 mln zł.Bank podał, że w czwartym kwartale 5,1 proc. jego umów kredytowych w CHF było objętych pozwami sądowymi.Do końca grudnia 2020 roku w sprawach przeciwko PKO BP sądy wydały 75 prawomocnych orzeczeń (w tym 33 orzeczenia po 3 października 2019 roku). 48 z tych orzeczeń (w tym w 10 orzeczeń wydanych po 3 października 2019 roku) było dla banku korzystnych. PKO BP podał, że wnosi skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego od prawomocnych orzeczeń dla niego niekorzystnych. PKO BP podał, że rezerwa na sprawy sądowe, które nie były rozstrzygnięte do końca 2020 roku wynosi 571 mln zł.Bank wycenił ryzyko prawne odnoszące się do całego portfela kredytów hipotecznych udzielonych w walutach obcych, a wynikające z potencjalnych przyszłych spraw sądowych, na kwotę 690 mln zł. Dodatkowo utrzymywał rezerwę w kwocie 136 mln zł na potencjalne sprawy sporne dotyczące już spłaconych kredytów hipotecznych.Finansowanie klientów brutto pod koniec czwartego kwartału 2020 roku wynosiło 253,5 mld zł, a zatem spadło 0,1 proc. rok do roku i 0,3 proc. kwartał do kwartału. Oszczędności klientów wyniosły 353,3 mld zł, czyli wzrosły 12,7 proc. rok do roku i 2,4 proc. kwartał do kwartału.Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych w czwartym kwartale wyniosła 3 mld zł, podczas gdy w trzecim kwartale była na poziomie 3,4 mld zł, a rok wcześniej wynosiła 4 mld zł.Sprzedaż kredytów mieszkaniowych w ostatnim kwartale 2020 roku wyniosła 2,6 mld zł, podczas gdy w trzecim kwartale wynosiła 3,1 mld zł, a w czwartym kwartale 2019 roku 3,5 mld zł.Zobacz też: Lockdown zmienił nawyki, czyli jak lokujemy oszczędności