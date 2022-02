Zbigniew Jagiełło pokieruje radą nadzorczą funduszu MCI Capital

Nowym szefem rady nadzorczej MCI Capital zostanie Zbigniew Jagiełło. Były prezes PKO Banku Polskiego obejmie w funduszu także funkcję senior advisor. Do grupy MCI Capital dołączył jako partner inwestycyjny także Greg Debicki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ponadto będzie odpowiedzialny za rozwój platformy syndykacyjnej, która pomoże w pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego do realizacji dużych transakcji w regionie Europy środkowo-wschodniej.- Bardzo się cieszę, że MCI Capital przyciąga międzynarodowe talenty. Nie mogę się doczekać, kiedy Greg wesprze naszą międzynarodową ekspansję i inwestycje oraz wniesie doświadczenie i relacje na globalnym rynku private equity. To pierwszy taki międzynarodowy transfer w naszej historii - mówi Tomasz Czechowicz.- MCI Capital jest bardzo dobrze spozycjonowany, aby pomagać firmom technologicznym w całej Europie uwolnić ich potencjał wzrostu i osiągnąć skalę globalną. Cieszę się, że mogę dołączyć do Tomasza i zespołu MCI Capital w tym kluczowym momencie, aby rozbudować platformę i nadal generować wartość dla inwestorów - dodaje Greg Debicki.Przed podjęciem pracy w MCI Greg Debicki spędził prawie dziesięć lat, realizując wielomiliardowe programy inwestycyjne private equity w wielu kanadyjskich funduszach emerytalnych i bankach, w tym w Investment Management Corporation of Ontario (IMCO), Ontario Pension Board (OPB) i Scotiabank. Posiada również doświadczenie jako dyrektor w zarządach spółek prywatnych.Greg Debicki ma tytuł International Bachelor of Business Administration (z wyróżnieniem) w Schulich School of Business na York University i ukończył program Chartered Financial Analyst (CFA).MCI Capital jest funduszem private equity zorientowanym na technologię, działającym w regionie Europy środkowo-wschodniej i zarządzającym funduszami evergreen.MCI koncentruje się na firmach, dla których cyfryzacja jest podstawą modeli biznesowych (m.in. handlu detalicznym, usługach finansowych, TMT, opiece zdrowotnej oraz transporcie i logistyce).W ponad 20-letniej historii MCI zrealizowało ponad 104 inwestycje i 68 wyjść z nich, w tym w ATM (lider nowoczesnych centrów danych), Netrisk (największy internetowy broker ubezpieczeniowy na Węgrzech), Mall.cz (największa czeska firma e-commerce), DotCard (czołowa polska firma obsługująca płatności online), WP.pl (największa polska grupa medialna on-line), Invia (największa firma sprzedająca podróże w internecie w Europie Środkowo-Wschodniej) czy IZettle (europejski lider terminali płatnościowych nabyty przez PayPal).