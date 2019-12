Zbigniew S. nie trafi do aresztu, jeśli wpłaci 500 tys. zł poręczenia

Podejrzany o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy Zbigniew S. nie został aresztowany - zdecydował w środę Sąd Rejonowy w Lublinie, który rozpoznawał wniosek prokuratora regionalnego o zastosowanie wobec podejrzanego trzymiesięcznego aresztu. Sąd zastosował inne środki, m.in. 500 tys. zł poręczenia majątkowego. Prokuratura zapowiedziała zażalenie.

Sprawa dotyczy organizowanych przez fundację Zbigniewa S. aukcji samochodowych na cele dobroczynne. Fundacja nabywała samochody od komisu samochodowego, należącego do S. Następnie organizowała loterię, zgodnie z którą samochód, np. o wartości 400 tys. zł można było wylosować za 200 zł pod warunkiem, że w loterii wzięło udział 2 tys. wpłat po 200 zł w wyznaczonym okresie. Nadwyżka z wpłat miała trafiać na pomoc potrzebującym.Jak poinformowała Prokuratura Regionalna, "przestępcza działalność Zbigniewa S. trwa od wielu lat. Odbywał on wielokrotnie kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Pierwszy wyrok skazujący Zbigniewa S. zapadł jeszcze w 2000 roku, kiedy sąd skazał go na karę 4 lat pozbawienia wolności w związku z popełnionymi oszustwami. Łącznie w sprawach przeciwko Zbigniewowi S. zapadło 19 prawomocnych wyroków skazujących. Poza oszustwami przestępstwa przez niego popełnione polegały między innymi na składaniu fałszywych zeznań, znieważaniu osób i stosowaniu przemocy lub gróźb bezprawnych w celu zmuszenia funkcjonariusza do odstąpienia od czynności służbowej" - podano w komunikacie.