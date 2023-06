Zbliża się wielki dzień dla frankowiczów i sądny dla banków. Gra toczy się o miliardy zł

15 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma zadecydować w sprawie banków i frankowiczów. Spór dotyczy tego, czy po unieważnieniu umowy stronom należy się opłata za korzystanie z kapitału. Banki mogą na tym dużo stracić.

Ile miliardów banki mogą jeszcze stracić z powodu kredytów frankowych?

- Sądny dzień dla banków zbliża się wielkimi krokami. Już w czwartek, 15 czerwca, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wydać wyrok w kluczowej sprawie frankowej. Spór dotyczy tego, czy po unieważnieniu umowy bankom albo frankowiczom należeć się będzie opłata za korzystanie z kapitału. Od treści wyroku zależeć będzie, ile jeszcze miliardów złotych strat banki poniosą z powodu tych feralnych kredytów, kiedy to nastąpi i jakie będzie mieć skutki – czytamy w Business Insider Polska.

- TSUE (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - przyp. red.) zaplanował, że 15 czerwca wyda wyrok w głośnej polskiej sprawie frankowej. Ma w nim odpowiedzieć na pytanie, komu należy się opłata za korzystanie z kapitału w razie unieważnienia umów (sygnatura sprawy C-520/21). Prawdopodobnie wyrok będzie negatywny dla banków, na co wskazuje wydana w lutym opinia Rzecznika Generalnego. Mówiąc w uproszczeniu: jego zdaniem unijne prawo pozwala na to, aby po unieważnieniu umowy konsumenci domagali się od banków opłaty za korzystanie z ich kapitału, ale nie zgadza się na takie roszczenia banków wobec klientów – podaje Business Insider Polska.

Po publikacji wyroku prawdopodobnie minie sporo czasu do momentu, kiedy będzie wiadomo, jak go interpretować

- Wyroku jeszcze nie znamy, a nawet po jego publikacji prawdopodobnie będzie musiało minąć trochę czasu, aby wyklarowała się jego odpowiednia interpretacja. Jednak najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że wyrok będzie dla banków negatywny, co jeszcze napędzi falę pozwów i zwiększy koszty dla sektora – zaznacza Business Insider Polska.

- W scenariuszu braku opłaty za kapitał dla banków i klientów spodziewam się wzrostu rezerw frankowych, który będzie widoczny w sprawozdaniach za pierwsze półrocze, ale byłby to umiarkowany wzrost. Kolejne duże rezerwy możliwe są w danych za III kwartał, ale to okres nieaudytowany. Dlatego ważniejsze może być to, co zobaczymy w raportach za cały rok, które są audytowane. Rezerwy za IV kwartał będą duże, ale nie będzie to na przykład dwa razy więcej niż w II kwartale — mówi jeden z rozmówców Business Insider Polska, zastrzegając anonimowość.

W ostatnich kwartałach sektor dopisywał ok. 3-5 mld zł rezerw na te sporne hipoteki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl