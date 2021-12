ZBP chce zmian w zasadach gromadzenia środków w BFG

Sytuacja finansowa sektora nie uzasadnia wzrostu składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2022 r., dlatego stawki z 2021 r. powinny być utrzymane, a zasady gromadzenia środków w funduszach BFG zmienione - uważa Związek Banków Polskich, który postuluje także inne zmiany w prawie.

Zdaniem Związku Banków Polskich, sektor bankowy w Polsce, "będąc bardzo efektywnym pod względem relacji kosztów do przychodu, cechuje się jednocześnie bardzo niską rentownością na skutek istniejących w naszym kraju bardzo wysokich obciążeń regulacyjnych stosowanych wobec banków".

Branża jest zdania, że Bankowy Funduszu Gwarancyjny powinien zostać zostać zasilany także środkami z innych źródeł, w tym częścią środków finansowych pochodzących z zapłaty przez banki podatku od niektórych instytucji finansowych.

"Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, sektor bankowy zwraca się do Ministra Finansów z prośbą o zainicjowanie prac legislacyjnych zmierzających do obniżenia docelowego poziomu środków gromadzonych w BFG oraz wprowadzenia ustawowych zmian pozwalających na zasilenie funduszy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 50 proc. środków wpłacanych przez banki z tytułu zapłaty podatku od niektórych instytucji finansowych" - wskazał Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, cytowany w środowej informacji ZBP na ten temat.

Jak podano, jednocześnie sektor bankowy zwrócił się do Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z wnioskiem o wprowadzenie zmian w zasadach ustalania opłat banków na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Chodzi o wprowadzenie innej ścieżki dochodzenia do docelowego poziomu środków zgromadzonych na finansowanie obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów i na finansowanie przymusowej restrukturyzacji poprzez stopniowe zwiększenie skali obciążenia banków z tego tytułu w miarę zbliżania się do wyznaczonego terminu osiągnięcia docelowego poziomu środków. ZBP apeluje ponadto o nałożenie obowiązku wnoszenia opłat na fundusz restrukturyzacji banków w okresach kwartalnych, tak aby wysokie wpłaty wnoszone na początku każdego roku kalendarzowego nie powodowały silnego okresowego zaburzenia wyników finansowych banków ze wszystkimi negatywnymi efektami tego zjawiska. Poza tym zwraca się o powrót do wyznaczania wysokości stawek opłat na rok następny do końca listopada roku poprzedzającego wniesienie opłaty w celu umożliwienia bankom lepszego budżetowania swojej gospodarki finansowej.

"Do czasu wprowadzenia w życie powyższych zmian w zasadach gromadzenia środków w poszczególnych funduszach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wysokość opłat banków na rzecz BFG powinna w 2022 r. zostać utrzymana na poziomie zastosowanym w 2021 r., z ewentualną możliwością jej powiększenia o wskaźnik odpowiadający tempu wzrostu podstawy naliczenia tych opłat, jakie nastąpiło faktycznie w sektorze bankowym w 2021 r." - uważa ZBP.

Związek chciałby także innych zmian w prawie. Po pierwsze, ma zastrzeżenia do ustawy z 2 grudnia 2021r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, jeśli chodzi o przepisy dotyczące wyłączenia spod egzekucji rolnej.

"Sektor bankowy zwracał uwagę na wyłączenie spod egzekucji: budynków gospodarczych i gruntów rolnych. Powyższe rozwiązanie oznacza bowiem, że egzekucja z tych nieruchomości staje się niemożliwa. Jednocześnie należy podkreślić, że znacząca część kredytów udzielanych rolnikom jest zabezpieczona poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach należących do tych osób, przy czym z reguły są nimi właśnie budynki gospodarcze i grunty rolne, ze względu na fakt, iż rolnicy najczęściej nie są właścicielami innych nieruchomości" - wskazał ZBP, postulując "pilnie zmiany polegające na eliminacji wspomnianego immunitetu egzekucyjnego oraz umożliwieniu prowadzenia egzekucji z gruntów rolnych".

Branży bankowej nie podoba się także rządowy projekt ustawy antylichwiarskiej, który ma na celu m.in. obniżenie limitu maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytów i pożyczek. ZBP uważa, że przepisy nie wyeliminują zjawiska lichwy ani nie ograniczą działalności podmiotów działających w szarej strefie, dotkną natomiast wszystkich kredytodawców legalnie działających na rynku consumer finance.

"Proponowany projekt nie uwzględnia realnych kosztów kapitału, kosztów operacyjnych związanych z udzielaniem oraz obsługą kredytów, kosztów zabezpieczenia ryzyka, a także nie uwzględnia obciążeń nałożonych na sektor bankowy związanych z podatkiem bankowym i opłatami wnoszonymi na Bankowy Fundusz Gwarancyjny" - wskazują bankowcy, przekonując, że proponowane przepisy będą promować udzielanie tzw. chwilówek.

