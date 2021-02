ZBP i Kantar: Pengab wzrósł w lutym do 3,4 pkt.; poprawa m.in. na rynku mieszkaniowym

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w lutym wobec stycznia o 1,3 pkt. do 3,4 pkt. - wynika z badania, o którym poinformowały Związek Banków Polskich i Kantar. Wskazano na zdecydowaną poprawę na rynku kredytów mieszkaniowych oraz kredytów inwestycyjnych i obrotowych.

Według informacji przekazanej w środę przez Związek Banków Polskich i Kantar, rośnie aktywność i prognozy na rynku kredytów mieszkaniowych, a także inwestycyjnych i obrotowych. Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w lutym w stosunku do stycznia o 1,3 pkt. do 3,4 pkt.

"Nieznaczny wzrost głównego wskaźnika koniunktury bankowej w lutym wskazuje na pewną stabilizację nastrojów w środowisku. Z jednej strony stale tracą wskaźniki odnoszące się do produktów oszczędnościowych, z drugiej jednak wybrane obszary kredytowe osiągają poziomy notowane przed pandemią" - wskazał, cytowany w badaniu, prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz. Dodał, że takim obszarem są m.in. produkty kredytów mieszkaniowych. "W tym zakresie zarówno w przedmiocie prognoz, jak i wskaźników bieżących notowania wróciły do poziomów z pierwszych miesięcy roku ubiegłego" - zaznaczył.

Pietraszkiewicz zwrócił uwagę na dobre wyniki "obszaru kredytowego przedsiębiorstw", w tym kredytów inwestycyjnych i obrotowych. "W przedmiocie prognoz sześciomiesięcznych także sytuację przedsiębiorstw należy uznać za lepszą niż w badaniach realizowanych 12 miesięcy temu" - zaznaczył.

Cytowany w badaniu Marcin Idzik z Kantar wskazał na zdecydowaną poprawę na rynku kredytów mieszkaniowych, a także kredytów inwestycyjnych i obrotowych. "Lutowy odczyt m/m wskazuje znacznie niższą aktywność przedsiębiorców w obszarze depozytowym. Podkreślił, że krótkoterminowe prognozy są optymistyczne dla wszystkich rynków usług kredytowych. "Coraz większy optymizm obserwuje się także w prognozach sześciomiesięcznych popytu na kredyty zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla przedsiębiorstw" - ocenił Idzik.

Np. wskaźnik prognoz w przypadku kredytów dla gospodarstw domowych wyniósł w lutym 40 pkt., czyli zwiększył się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 17 pkt. Z kolei wskaźnik prognoz dla kredytów podmiotów gospodarczych w lutym wyniósł 17 pkt., czyli był wyższy wobec poprzedniego miesiąca o 6 pkt. Sześciomiesięczna prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wyniosła minus 30 pkt. - bez zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem. Prognoza dla przedsiębiorstw wyniosła natomiast minus 14 pkt., czyli w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 23 pkt.

Na dobry rok dla rynku mieszkaniowego mimo pandemii wskazuje też przedstawiony w środę raport AMRON-SARFiN (4/2020). "Końcówka 2020 r. okazała się dobrym okresem dla rynku kredytów hipotecznych i całego rynku mieszkaniowego" - napisano. Zwrócono uwagę, że IV kw. zamknął się wzrostami zarówno w obszarze liczby, jak i wartości nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych wobec poprzedniego okresu, a do użytkowania oddanych zostało więcej mieszkań niż przed trzema miesiącami. "Sumarycznie cały rok 2020, mimo trwającej pandemii, był - z punktu widzenia odnotowanych wyników - jednym z najlepszych w historii" - wskazano. Dodano, że "wzrostowy trend cen transakcyjnych na rynku mieszkaniowym utrzymał się", choć jego dynamika osłabła, a średnia wartość kredytu hipotecznego po raz pierwszy przekroczyła 300 tys. zł.

W IV kwartale 2020 r. banki udzieliły łącznie 53 756 kredytów mieszkaniowych - o 10,2 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego okresu. Ich wartość wyniosła 16,435 mld zł, co oznacza wzrost o 2,294 mld zł, czyli 16,22 proc. w odniesieniu do III kwartału. Z kolei wartość akcji kredytowej była wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedzającego (IV kwartał 2020/ IV kwartał 2019) o 720 mln zł (4,58 proc.), choć pod względem liczebności odnotowano o 3,05 proc. mniej nowych umów kredytowych. W całym 2020 r. banki udzieliły łącznie 204170 nowych kredytów mieszkaniowych.