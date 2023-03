ZBP: liczba klientów korzystających z bankowości internetowej na koniec IV kw. ub. r. przekroczyła 22 mln

Na koniec IV kwartału 2022 r. liczba klientów banków, którzy korzystali z usług bankowych przez internet, przekroczyła 22 mln. Prawie 88 proc. z nich aktywnie korzysta z bankowej aplikacji mobilnej – poinformował w czwartek Związek Banków Polskich.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W czwartek Związek Banków Polskich (ZBP) opublikował dane o klientach banków, którzy korzystają z usług tych instytucji przez internet i za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

"Na koniec grudnia 2022 r. liczba osób aktywnie korzystających z bankowości internetowej przekroczyła 22 mln użytkowników. Widać tutaj stałą tendencję wzrostową, co pokazuje, że Polacy chętnie wykorzystują możliwości, jakie oferuje nowoczesna bankowość" - powiedział, cytowany w informacji prasowej, wiceprezes Związku Banków Polskich Włodzimierz Kiciński.

ZBP podał, że pod koniec grudnia 2022 r. liczba umów klientów indywidualnych, którzy mają możliwość korzystania z bankowości elektronicznej wyniosła prawie 42 mln. Z kolei liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych z końcem 2022 roku wyniosła 19,3 mln. W odniesieniu do III kw. 2022 oznacza to wzrost na poziomie prawie 3,5 proc., a w stosunku do IV kwartału 2021 roku jest to wzrost o prawie 17 proc. Zwiększyła się również liczba użytkowników, którzy co najmniej raz w miesiącu logują się do e-bankowości - o 3 proc. względem III kwartału 2022 r.

"Wśród ponad 19 mln klientów indywidualnych aktywnie korzystających z bankowości mobilnej, ponad 13,5 mln użytkowników możemy nazwać mobile only, co oznacza, że 71 proc. tej grupy to osoby logujące się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji mobilnej, przy jednoczesnym braku logowania do bankowości elektronicznej" - podał ZBP.

Związek zaprezentował także dane o marcowym poziomie indeksu koniunktury w bankach, czyli Pengabu. Wyniósł on 14,2 pkt, a więc spadł w stosunku do lutego o 2,8 pkt.

"Bardzo znacząco spadł indeks aktywności klientów na rynku kredytów zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. W odczytach prognostycznych także słabnie dynamika zainteresowania klientów indywidualnych produktami kredytowymi. W marcu po niewielkiej poprawie przed miesiącem ponownie odnotowano pogorszenie odczytów sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych" - zauważono w informacji prasowej ZBP.

Dodano, że ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych w marcu spadł o 10 pkt. w stosunku do lutego i wyniósł minus 28 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych w stosunku do lutego jest niższe o 16 pkt., a w stosunku do marca 2022 r. wzrosło o 16 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych w stosunku do lutego 2023 r. spadło o 8 pkt, a w ujęciu rocznym jest wyższe o 18 pkt.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl