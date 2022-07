ZBP: od piątku banki gotowe do przyjmowania wniosków o wakacje kredytowe

Banki będą od piątku gotowe do przyjmowania wniosków o wakacje kredytowe - poinformował rzecznik Związku Banków Polskich Przemysław Barbrich. Podkreślił, że wniosek należy złożyć przed datą spłaty raty; jest to szczególnie ważne w przypadku raty sierpniowej.

W piątek 29 lipca wchodzi w życie ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadzająca wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego w złotych łącznie na 8 miesięcy w tym i przyszłym roku. Mogą to być dwie raty w okresie 1 sierpnia - 30 września br.; 2 raty w okresie 1 października - 31 grudnia br. oraz 4 raty w 2023 roku - po jednej racie w każdym z kwartałów.

Zgodnie z ustawą, od piątku będzie można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu w formie papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Rzecznik ZBP zapewnił PAP, że banki będą gotowe do obsługi klientów w wyznaczonym przez ustawę terminie, czyli od piątku i będą przyjmować wnioski w formach przewidzianych w ustawie - czyli w formie papierowej i elektronicznej.

Pytany, czy od piątku banki będą też umożliwiać składanie wniosków za pośrednictwem bankowości elektronicznej Barbrich podkreślił, że mimo dużej liczby umów kredytowych i krótkiego vacatio legis banki starają się zrobić wszystko, by systemy teleinformatyczne były gotowe do przyjmowania wniosków. "Według mojej wiedzy stan na chwilę przed wejściem w życie tych przepisów jest taki, że systemy bankowe będą gotowe. Wdrażaliśmy przez system bankowy program 500 plus i 300 plus. Sektor bankowy stanął wtedy na wysokości zadania" - zauważył rzecznik ZBP.

Na pytanie, kiedy powinno się złożyć wniosek, by skorzystać z wakacji kredytowych w sierpniu, (zwłaszcza, gdy termin spłaty raty przypada w pierwszych dniach miesiąca), Barbrich podkreślił, że należy złożyć wniosek przed datą spłaty sierpniowej raty. "Najlepszą praktyczną poradą jest, by każda osoba, która ma umowę kredytu hipotecznego, zajrzała na stronę swojego banku i tam znalazła informację, w jakim terminie w związku ze swoją datą zapadalności raty, powinna taki wniosek złożyć" - zalecił Barbrich.

"Każdy klient ma inny termin zapadalności kredytu, mamy do czynienia być może z setkami tysięcy wniosków i dobrze jest zajrzeć na stronę banku, być może zadzwonić na infolinię, by dopytać o to, jaka jest formuła przyjęta w danym banku" - dodał.

Na pytanie, czy wniosek o wakacje kredytowe będzie można złożyć jednorazowo, gdy ktoś już wie, z zawieszenia ilu rat chce skorzystać, czy każdorazowo trzeba będzie złożyć osobny wniosek o zawieszenie konkretnej raty, rzecznik ZBP wskazał, że najlepiej sprawdzić, jak to reguluje dany bank. "Ponieważ był bardzo krótki okres dostosowawczy i banki mają różne systemy teleinformatyczne, a podmiotów zajmujących się obsługą systemów bankowych jest zdecydowanie mniej niż banków, potrafię sobie wyobrazić sytuację, w której bank nie zdążył przygotować jednolitego formularza na cały okres, w którym można skorzystać z wakacji kredytowych, ale zdążył z przygotowaniem formularza dotyczącego zawieszenia płatności najbliższej raty. Nie wynika to ze złej woli banku, tylko krótkiego okresu na przygotowanie się" - powiedział Barbrich.

We wtorek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiedział, że zbada, jak banki informują o wakacjach kredytowych i w jaki sposób ich udzielają. W ocenie UOKiK już dziś zastrzeżenia budzi wymaganie złożenia kilku wniosków, np. oddzielnie dla każdej raty lub każdego kwartału.

Pod lupą - jak podał UOKiK - znalazło się 16 banków, które obsługują złotowe kredyty hipoteczne: Alior Bank, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polska Kasa Opieki, Bank Polskiej Spółdzielczości (Grupa BPS), BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, Pekao Bank Hipoteczny, PKO Bank Hipoteczny, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Santander Bank Polska, SG Bank.

Z wakacji kredytowych może skorzystać osoba posiadająca kredyt hipoteczny w złotych zaciągnięty na własny cel mieszkaniowy. Zawieszenie spłaty raty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. Jedyne opłaty, jakie mogą się w czasie wakacji kredytowych pojawić to opłaty ubezpieczeniowe. Okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona.

W ustawie zapisano, że spłata kredytu zostaje zawieszona na okres wskazany we wniosku z dniem jego doręczenia bankowi. Bank w ciągu 21 dni od doręczenia wniosku potwierdza jego otrzymanie na trwałym nośniku i przekazuje potwierdzenie konsumentowi. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu.

