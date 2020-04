ZBP: ponad 250 banków uruchomiło kredyty z antykryzysowym zabezpieczeniem

Ponad 250 banków, w tym 12 komercyjnych i oba zrzeszenia banków spółdzielczych, uruchomiły możliwość odnawiania, wydłużania lub udzielania nowych kredytów z antykryzysowym zabezpieczeniem spłat - poinformował w środowym komunikacie Związek Banków Polskich.

ZBP wyjaśnia, że chodzi o kredyty z wykorzystaniem gwarancji de minimis. Dodano, że w okresie od 19 marca do 27 kwietnia br. banki udzieliły prawie 2,5 mld zł kredytu ponad 5 tys. mikro, małych i średnim przedsiębiorcom.

Prawe 90 banków, w tym 9 banków komercyjnych i oba zrzeszenia banków spółdzielczych udzielają kredytów objętych 80 proc. gwarancjami BGK o okresie do 99 miesięcy, zabezpieczonych regwarancjami Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI).

"Banki i instytucje z grup bankowych oferują finansowanie z bezpłatnymi gwarancjami EFI. Gwarancje te jako bardzo atrakcyjne rynkowo były wykorzystywane bardzo chętnie przez klientów banków już od samego początku kryzysu" - dodano.

ZBP poinformował, że pierwsza grupa bankowa uruchomiła udzielanie kredytów i leasingu z gwarancjami UE -COVID-19. Związek szacuje, że w okresie od 1 marca do 27 kwietnia br. grupy bankowe udzieliły ok. 0,6 mld zł kredytu lub leasingu ponad 3,5 tys. przedsiębiorców.

Z informacji ZBP wynika, że w okresie od 20 kwietnia do 27 kwietnia br. 22 banki, w tym 14 spółdzielczych, podpisało umowy dotyczące gwarancji BGK dla spłat kredytów dla firm średnich i dużych, a większość już uruchomiła kredyt. Do 27 kwietnia pierwsze cztery banki komercyjne udzieliły firmom łącznie ponad 209 mln złotych kredytu. W tym instrumencie zarezerwowano pulę ponad 100 mld zł gwarancji BGK dla spłat kredytów do wysokości 250 mln zł.

Gwarancjami mogą być objęte kredyty, dla których zawierane są nowe umowy lub odnowienia kredytów odnawialnych w przypadku udostępnienia limitu kredytu na kolejny okres oraz umowy kredytów nieodnawialnych lub odnawialnych w przypadku podwyższenia kwoty kredytu lub limitu kredytu.

ZBP informuje, że banki i bankowe spółki leasingowe, adekwatnie do przyjmowanych nowych regulacji dot. COVID-19, zamierzają w ciągu najbliższych tygodni wesprzeć przedsiębiorstwa, rolników oraz jednostki samorządu terytorialnego m.in. przy pomocy 75 mld zł subwencji przekazywanej poprzez banki mikro, małym i średnim przedsiębiorcom dotkniętym COVID19 w celu ochrony zatrudnienia.

Związek zapowiada też, że 17 banków, w tym 15 komercyjnych i oba zrzeszenia banków spółdzielczych przystąpi w środę do wdrożenia rynkowego projektu ARKA/Tarczy PFR. PFR szacuje wsparcie ponad 600 tys. przedsiębiorców.