ZBP: w ciągu roku o 16 proc. wzrosło wykorzystanie mobilnej bankowości

Polacy coraz chętniej korzystają z bankowości mobilnej: końcówka III kw. przyniosła wzrost o 5 proc. w stosunku do poprzedniego okresu, l gdy porównać z III kw. 2020 r., to różnica wynosi prawie 16 proc. na plus - wynika z z raportu ZBP NetB@nk za III kw. 2021 r.

Jak podał Związek Banków Polskich w raporcie NetB@nk za III kwartał 2021 roku, przynajmniej raz w miesiącu z bankowości internetowej aktywnie korzysta blisko 21 mln Polaków. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba ta wzrosła o prawie 7,3 proc. Rośnie również liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych.

Z raportu wynika, że średnia wartość przelewu klienta indywidualnego w Polsce w III kwartale 2021 roku to 898,35 złotych. Jest to spadek w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku o prawie 4,3 proc. Spadła również średnia liczba przelewów aktywnego użytkownika bankowości internetowej. W III kwartale było to 5,77 przelewu w stosunku do I kwartału, w którym średnia wynosiła 6,39 przelewu.

Jak podaje ZBP, liczba rachunków klientów indywidualnych, na których istnieje możliwość korzystania z usług bankowości internetowej, wynosi 38,7 mln wobec 38,162 mln mieszkańców kraju.

W ocenie Związku bardzo dobrze rozwija się bankowość internetowa w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W III kwartale 3,2 mln klientów posiadało dostęp do usług bankowości cyfrowej. To wzrost o 6 proc. w porównaniu do ubiegłego kwartału. Według Raportu NetB@nk, ponad 2,3 mln przedsiębiorców aktywnie korzysta z bankowości internetowej. To wzrost o 19 proc. w stosunku do III kwartału 2020 roku. Średnia wartość przelewu wyniosła 5185 złotych i była wyższa o prawie 500 złotych w stosunku do II kwartału 2020 roku.

Raport NetB@nk pokazuje, że w Polsce rośnie liczba klientów bankowych aplikacji mobilnych. W III kwartale nastąpił wzrost aktywnych użytkowników tego segmentu usług bankowych. Jest ich już prawie 16 mln. W III kwartale 2020 roku było to 13,7 mln użytkowników.

