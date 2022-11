Zbyt niski zasiłek możę pogrzebać branżę pogrzebową

8-10 tys. złotych – tyle, zdaniem Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, wynosić dziś powinien zasiłek pogrzebowy. Jak podaje jej prezes, kwota ta starcza obecnie często zaledwie na pokrycie części połowy kosztów pochówku.

Zasiłek pogrzebowy wynosi dziś wciąż 4 tys. złotych, co wynika z obowiązujących przepisów.

Bezpośrednio przekłada się to bowiem na cenę usług pogrzebowych, którą – co coraz bardziej prawdopodobne – ponosić będą bliscy osób zmarłych.

W Polsce działa ponad 4 tysiące firm świadczących usługi pogrzebowe takie jak przechowywanie i przygotowywanie zwłok czy ich kremacja.

Świadczące usługi funeralne (np. przechowujące zwłoki i przygotowujące je do pochówku, jak również kremujące je) firmy alarmują Polską Izbę Branży Pogrzebowej o coraz wyższych kosztach prowadzenia swojej działalności. Ich zdaniem konsekwencje tego ponieść wkrótce mogą niebawem także klienci tych firm, czyli najbliżsi chowanych na cmentarzach.

- Coraz częściej zauważamy sytuację, w której rodziny osób zmarłych muszą zaciągać zobowiązania kredytowe na organizację pochówku swoich najbliższych. Zasiłek pogrzebowy, który wynosi dziś 4000 złotych, to zaledwie połowa kosztów uroczystości pogrzebowej – zauważa Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Według wyliczeń Izby, na te koszty składają się przede wszystkim bardzo wysokie ceny miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych i wyznaniowych, które niejednokrotnie przewyższają znacznie kwotę zasiłku.

Należąca do Federacji Przedsiębiorców Polskich Izba przypomina, że kolejny już raz zabiera głos w tej sprawie, tym bardziej, że szykuje się waloryzacja kwoty zasiłku.

- Proponowana od nowego roku podwyżka zasiłku pogrzebowego do wysokości 5 tys. zł jest rażąco niska, zważywszy chociażby rosnące składki ZUS – twierdzi Robert Czyżak.

Coraz wyższe koszty pochówku wymuszają coraz to nowe działania Izby

Zdaniem firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Branży Pogrzebowej, kwota zasiłku pogrzebowego powinna wynieść dziś co najmniej 8-10 tys. złotych. Miałoby to pozwolić na godne zorganizowanie ceremonii pogrzebowej. - Zasiłek pogrzebowy należny po osobie zmarłej powinien zostać wypłacony niezwłocznie, a zazwyczaj trwa to od 2 do nawet 6 tygodni. Rodziny osób zmarłych w tym okresie de facto kredytowane są wtedy przez firmy pogrzebowe – przypomina prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Według wyliczeń kierowanej przez niego, a wchodzącej w skład Federacji Przedsiębiorców Polskich, Izby, na te koszty składają się przede wszystkim bardzo wysokie ceny miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych i wyznaniowych, które przewyższają niejednokrotnie znacznie kwotę zasiłku.

Do tego dochodzi drożejąca energia, niezbędna dla trudniących się usługami pogrzebowymi przedsiębiorstw. W tej sprawie Polska Izba Branży Pogrzebowej zwróciła się we wrześniu do Urzędu Regulacji Energetyki, aby dopisał sektor funeralny do tzw. Koszyka Regulowanego. Miałoby to pozwolić przedsiębiorcom z branży pogrzebowej na dalsze funkcjonowanie bez konieczności podnoszenia cen swoich usług.

Dzisiejszy zasiłek pogrzebowy dla branży funeralnej jest za niski. Czeka ona też na niezbędne zmiany legislacyjne

Robert Czyżak wskazuje też, że obowiązujące wciąż przepisy, które określają wysokość zasiłku pogrzebowego na poziomie 4 tys. złotych obowiązują od marca 2011 roku, a tylko w ciągu ostatniego roku koszty funkcjonowania przedsiębiorstw funeralnych wzrosły średnio o 30-40 proc. Polska Izba Branży Pogrzebowej czeka też na zajęcie się przez Sejm nowelizacją Prawa pogrzebowego, co zmieniłoby znacznie sytuację w polskim sektorze funeralnym – m.in. w obszarze zatrudnienia, a także szczegółowych unormowań dotyczących przechowywania i transportu zwłok.

Polska Izba Branży Pogrzebowej szacuje, że zatrudnienie w branży pogrzebowej znajduje dziś około 100 tysięcy osób – razem z przedsiębiorstwami kamieniarskimi. Jeśli doliczy się do tego producentów i sprzedawców wieńców, kwiatów nagrobnych czy zniczy, liczba ta może dochodzić nawet do 200 tysięcy.

