ZCP: nowy podatek od elektroniki nie pomoże twórcom, uderzy po kieszeniach konsumentów

Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził we wtorkowym stanowisku Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

Związek Cyfrowa Polska ocenił, że "planowane rozszerzenie opłaty reprograficznej na urządzenia jak tablety, komputery, laptopy czy telewizory smart spowoduje wzrost cen elektroniki w Polsce, co uderzy bezpośrednio w konsumentów oraz wpłynie na poszerzenie szarej strefy".

W opinii organizacji projektodawca "usiłuje przerzucić ciężary związane z realizacją obowiązków władzy publicznej na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji i importu określonych urządzeń i nośników", kiedy powinien on być, zdaniem Cyfrowej Polski, ponoszony przez władze publiczne z budżetu państwa.

Dodano, że dystrybutorzy doliczą rozszerzoną opłatę reprograficzną do końcowej ceny objętego nią sprzętu, co konsumenci zauważą na półkach sklepowych. Związek argumentuje to obowiązującą w UE Dyrektywą w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, która zobowiązuje producentów i dystrybutorów elektroniki do przeniesienia ciężaru finansowania opłaty reprograficznej na konsumenta.

"Wymuszone nową opłatą podniesienie cen będzie miało także swoje konsekwencje dla polskiego biznesu. Krajowym dystrybutorom trudniej przez to będzie konkurować z chińskimi portalami handlującymi elektroniką, które nie tylko nie płacą opłaty reprograficznej, ale i podatków w Polsce" - czytamy w stanowisku ZCP.

Zastrzeżenia organizacji budzi także sposób ukształtowania katalogu urządzeń i nośników objętych opłatą reprograficzną. "Na liście uwzględniono bowiem - i to bez zróżnicowania co do wysokości stawki - np. komputery, czyli złożone w całość urządzenia, jak i również komponenty, np. dyski twarde" - zwrócił uwagę Związek Cyfrowa Polska, który podkreślił, że taka sytuacja może prowadzić do ich podwójnego obciążenia opłatą.

Przedstawiciele ZCP w swoim stanowisku podkreślili, że projekt legislacji nie rozróżnia sprzętu przeznaczonego dla biznesu, administracji i konsumenckiego. Zdaniem Związku to sprzeczne z prawem unijnym. "Co więcej, sytuacja ta prowadzi do tego, że w sposób nieuzasadniony obciążone zostaną urządzenia nabywane np. przez szkoły, szpitale czy sądy" - napisano w stanowisku.

W opinii organizacji projekt nowego prawa, który potencjalnie ma służyć twórcom, jest zaprojektowany w sposób niesprawiedliwy w odniesieniu do artystów, gdyż system przewidziany w ustawie nie gwarantuje, iż z planowanego Funduszu Wsparcia będą mogli na równych warunkach korzystać wszyscy uprawnieni.

Związek Cyfrowa Polska negatywnie zaopiniował w procesie konsultacji społecznych ministerstwa kultury projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Zdaniem Związku w przypadku wdrożenia ustawy o statusie artysty zawodowego w obecnym kształcie "osiągnięcie zgodności z prawem wymagałoby fundamentalnych zmian i to na poziomie podstawowych założeń projektu ustawy i aktów wykonawczych".

