Zdaniem Niemiec sprawa reparacji dla Polski jest zamknięta

Sprawa reparacji dla Polski została zamknięta – stwierdził w czwartek w Berlinie rzecznik niemieckiego MSZ, komentując opublikowany przez Polskę raport strat, spowodowanych przez Niemcy podczas II wojny światowej. Polska podsumowała wartość strat i zniszczeń na 6,2 biliony złotych i zapowiedziała starania o uzyskanie od Niemiec reparacji.

Rzecznik niemieckiego MSZ powiedzial, że stanowisko niemieckiego rządu nie uległo zmianie, sprawa reparacji została zamknięta. Polska już dawno, bo w 1953 roku, zrzekła się dalszych reparacji i kilkakrotnie potwierdzała to zrzeczenie.

Także niemieckie media piszą w czwartek, że rząd federalny stoi na stanowisku, że kwestia reparacji dla Polski została prawnie i politycznie zamknięta podczas konferencji dwa plus cztery z 1990 roku.

Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych powiedział, że po 1989 r. zawsze mówiono, że jest zły moment na podnoszenie spraw reparacji.

- Stanowisko niemieckiego rządu nie uległo zmianie, sprawa reparacji została zamknięta. Polska już dawno, bo w 1953 roku, zrzekła się dalszych reparacji i kilkakrotnie potwierdzała to zrzeczenie. To podstawa obowiązującego obecnie porządku europejskiego. Niemcy ponoszą odpowiedzialność polityczną i moralną za II wojnę światową - poinformował rzecznik niemieckiego MSZ.

Sprawa zamknięta

Do 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej odniosła się w komentarzu na Twitterze szefowa MSZ Annalena Baerbock, pisząc: "83 lata temu Niemcy zaatakowały Polskę. Cierpienie i ból, wynikający z tej barbarzyńskiej zbrodni, oddziałuje do dziś i będziemy zachowywać o tym zawsze pamięć. Dlatego to wielkie szczęście, że wyciągnięta ręka Polski umożliwiła zjednoczenie Europy".

Także niemieckie media piszą w czwartek, że rząd federalny stoi na stanowisku, że kwestia reparacji dla Polski została prawnie i politycznie zamknięta podczas konferencji dwa plus cztery z 1990 roku.

- Wtedy jednak kwestia reparacji nie została wyraźnie określona w traktacie, zawartym między RFN, NRD i czterema byłymi mocarstwami okupacyjnymi: USA, Związkiem Radzieckim, Francją i Wielką Brytanią - podkreśla w czwartek "Welt", zauważając, że "wiele państw, zaatakowanych i okupowane przez nazistowskie Niemcy, takich jak Grecja i Polska, nie brały udziału w tych negocjacjach".

W zawartej w Poczdamie w 1945 roku umowie cztery zwycięskie mocarstwa uzgodniły, że Związek Radziecki otrzyma rekompensatę z sowieckiej strefy okupacyjnej. Jeśli chodzi o kraje poszkodowane w wyniku II wojny, to "znacznie lepiej potraktowano kraje zachodnie, takie jak Francja czy Holandia" - przypomina "Welt".

Sprawa na lata

Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, pytany, w jakiej perspektywie może dojść do uzyskania odszkodowania od Niemiec, wskazał, że "jeżeli mówimy o całej kwocie, to na pewno nie jest to kwestia kilku lat".

- Tego rodzaju zobowiązania między państwami regulowane są rokrocznie, nazwijmy to w ratach, więc kwestią jest, kiedy będzie ten pierwszy rok wypłaty reparacji. Natomiast trudno się spodziewać, żeby wypłata całej kwoty nastąpiła w rok, dwa czy pięć - powiedział Wawrzyk.

Zaznaczył, że najpierw ewentualna kwota odszkodowania musi być ustalona oraz musi dojść do rozmów ze stroną niemiecką.

Wawrzyk też był pytany, jak podniesienie tematu reparacji może wpłynąć na dialog z partnerami z Niemiec, czy go nie utrudni. Wiceszef MSZ odparł, że zawsze można powiedzieć, że ten moment z jakiś względów nie jest dobry.

- Pytanie tylko, czy był taki moment po 1989 roku, który był dobry, zawsze mówiono, że nie ma tego tematu reparacji albo że moment nie jest dobry. W końcu po prostu trzeba to zrobić - podkreślił Wawrzyk.

Dopytywany, czy w najbliższym czasie zaplanowane są jakieś rozmowy polskich i niemieckich dyplomatów, odparł, że to już jest kwestia kuchni dyplomatycznej.

Z przedstawionego w Warszawie raportu wynika, że ogólna kwota strat Polski w czasie II wojny światowej poniesionych w wyniku niemieckiej agresji to 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów zł,

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl