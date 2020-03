Zdaniem pracodawców tarcza antykryzysowa wymaga zmian, szczególnie ws. składek na ZUS

Związki zrzeszające pracodawców domagają się zmian w tzw. "tarczy antykryzysowej". W perspektywie zamykania biznesów w związku z koronawirusem chcą m.in. czasowej abolicji danin publicznych, przede wszystkim składek na ZUS.

Abolicja danin

Uproszczenie procedur

Według Konfederacji Lewiatan rząd powinien zaproponować abolicję danin publicznych do 1 lipca, przede wszystkim podatków i składek ZUS oraz odroczenie terminów na złożenie deklaracji i zeznań podatkowych.- Lewiatan proponuje jeszcze w tym tygodniu wprowadzenie, dla wszystkich firm przeżywających trudności ekonomiczne, w związku ze skutkami COVID-19, mechanizmu zwolnienia z danin publicznych płaconych do ZUS i urzędów skarbowych, obejmującego okres trzech miesięcy. Za ten okres obowiązywałaby gwarancja utrzymania uprawnień dla ubezpieczonych - zaapelowano.Konfederacja dodała, że w obecnej sytuacji, kiedy firmy nie mogą zapewnić ciągłości funkcjonowania, niezbędne jest również odroczenie terminów na złożenie deklaracji i zeznań podatkowych do 1 lipca br.Podobne postulaty mają BCC i Pracodawcy RP.

BCC chce m.in. ograniczenia i uproszczenia procedur wnioskowych do ZUS i innych urzędów; postuluje aby wydłużyć do 6 miesięcy okresu zwolnienia z płacenia składek ZUS; wydłużyć do 6 miesięcy okres zwolnienia w ramach pożyczek dla mikrofirm; objęcie postojowym prowadzących działalność gospodarczą do 300 proc. wynagrodzenia minimalnego (w odniesieniu do przychodu), a nie do 300 proc. wynagrodzenia przeciętnego.



Odnosząc się do postojowego - według BCC - przy obecnych propozycjach skorzysta z tego rozwiązania do 1/5 uprawnionych.



Według Pracodawców RP, zamiast zapowiadanego w ramach "tarczy antykryzysowej" programu inwestycji publicznych, powinno się obniżyć klin podatkowy.



- Pracodawcy RP od samego początku stoją na stanowisku, że pakiet fiskalny dotyczący inwestycji publicznych nie jest najlepszym rozwiązaniem na obecną sytuację kryzysową - w obliczu niepewności co do rozwoju sytuacji musimy lepiej dobierać instrumenty reakcji. Musimy też przebudować budżet, aby przekierować środki na utrzymanie bezpieczeństwa ekonomicznego, środki na dodatkowe świadczenia muszą być przesunięte na wsparcie firm i miejsc pracy - oceniono.



Pracodawcy RP postulują również, aby poprawić płynność finansową firm m.in. przez możliwość dokonania zwrotu podatku VAT i skrócenie czasu weryfikacji zwrotów do 14 dni.



Organizacja zwraca ponadto uwagę, że w projektowanych przepisach w zasadzie nie ma rozwiązań skierowanych do dużych przedsiębiorców, którzy również nie są odporni na aktualne problemy ekonomiczne.