Zdecydowane spadki na giełdzie. WIG20 stracił 2,1 proc.

Dość silna zniżka na czwartkowej (30 czerwca) sesji nie przesądza jeszcze o powrocie do trendu spadkowego - powiedział Przemysław Smoliński, analityk PKO BP. WIG20 spadł o 2,1 proc., a rynek ciągnęły w dół m.in. banki oraz spółki górnicze.

W mWIG40 zdecydowanie wzrosło tylko kilka spółek - m.in. Grupa Pracuj i Benefit Systems. Zdecydowana większość spółek w indeksie jest na minusie, z czego najmocniej spadła Selvita, tracąc ponad 7,6 proc. Zniżka kursu o ponad 6 proc. dotknęła jeszcze Develię, Comarch i Celon Pharmę.

Zdaniem analityka sytuacja nie jest najlepsza, ale jeszcze nie należy "załamywać rąk".

"Nie najlepiej to wygląda u nas. Mieliśmy korektę wzrostową, być może nadal mamy, ale dzisiejszy dosyć silny spadek może sugerować zakończenie tej korekty. Już raz się wybroniliśmy, bo właściwie od początku tygodnia S&P 500 zniżkowało, a nam się udawało przed tym bronić. Natomiast już dzisiaj wyraźnie widać, że ten ruch nie jest zbyt silny, raczej ma charakter krótkoterminowego odbicia i trend spadkowy może w każdej chwili powrócić" - ocenił Smoliński.

Smoliński ocenia, że wszystko zależy od zachowania amerykańskich giełd na zamknięciu.

"Zapewne będzie to uzależnione w dużej mierze od tego, co będzie się działo za oceanem. Dzisiejsza sesja na S&P 500 rozpoczęła się od sporych minusów i jeżeli zakończy się mocnymi spadkami, to droga dla powrotu trendu spadkowego jest otwarta. Natomiast jeśli w Stanach się okaże, że to tylko początek sesji był negatywny, a zakończenie już takie nie będzie, no to ten sygnał sprzedaży u nas też nie będzie taki silny, bo cały czas jesteśmy powyżej lokalnych minimów. Wtedy cały czas można interpretować ten ruch jako korekcyjny, a w korekcie te ruchy są takie szarpane. Wszystko zależy od USA, a tam też rewelacji nie ma. To odbicie z połowy czerwca też raczej miało charakter korekcyjny" - powiedział analityk.

WIG20 spadł o ponad 2,1 proc. do 1.695,97 pkt., stopniowo powiększając straty w ciągu dnia od otwarcia na poziomie -0,7 proc. Z głównych indeksów największe straty odnotował mWIG40, tracąc ponad 2,4 proc. do 4.069 pkt. sWIG80 stracił 1,1 proc., schodząc do 17.284 pkt. WIG zniżkował o ponad 2 proc. do 53.573 pkt.

Negatywny sentyment przywędrował do Polski z rynków bazowych. Ok. 16.20 zarówno Dax, jak i FTSE 100 czy CAC 40 traciły po 2,6 proc. Dow Jones był poniżej kreski o 1,6 proc., S&P 500 znalazł się na 1,9-proc. minusie, podczas gdy Nasdaq nurkował 2,7 proc.

Obroty na GPW przekroczyły 1 mld zł, z czego niemal 0,9 mld zł dotyczyło spółek z WIG20.

"Po indeksach sektorowych u nas też nie widać jakiejś wielkiej siły. Banki silnie ciągną w dół, Energetyka w ostatnim czasie się broni - jest w konsolidacji krótkoterminowej, ale nawet tutaj nie jest wykluczone wybicie dołem, choć zachowuje się lepiej niż inne sektory i tutaj widać zmęczenie" - powiedział Smoliński.

Niemal wszystkie indeksy sektorowe zaliczyły spadki o ponad 1 proc., z wyjątkiem WIG-Media, który wzrósł o 3,6 proc. Najmocniej spadły WIG-Górnictwo (o 3,9 proc.), WIG-Spożywczy (o 3,8 proc.) oraz WIG-Leki (o 3,5 proc.).

Wśród blue chipów na próżno było szukać wzrostów kursów. Jedynie kilka spółek zakończyło sesję w okolicach punktu odniesienia, a wśród nich było m.in. Orange Polska oraz Dino Polska.

Najsłabiej wypadły: mBank, KGHM, Pepco oraz PGNiG, które zanotowały zniżkę o ponad 4 proc. mBank tym samym znalazł nowe minimum w okolicach 225 zł za akcję, co jest najniższym poziomem od zeszłego roku. Także Pepco sięgnęło dziś nowego minimum od debiutu na GPW w zeszłym roku, gdy cena akcji spadła do 34,24 zł. KGHM natomiast dzieli od ostatniego dołka w okolicach 110 zł za akcję 9 zł.

Także inne banki z WIG20 notowały dziś solidne spadki - Pekao stracił 3 proc., Santander 3,1 proc., a PKO BP 2,5 proc.

Spadki banków przyspieszyły po tym jak Senat przegłosował ustawę o wakacjach kredytowych z niewielkimi poprawkami. Zgodnie z jedną z nich, wakacje kredytowe mają dotyczyć wszystkich umów o kredyt hipoteczny, także tych zawartych przed rokiem 2017 r.

NBP poinformował w czwartek, że zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-maj 2022 roku wyniósł 12,9 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 121 proc. W samym maju 2022 r. zysk netto wyniósł 3,72 mld zł.

Zniżka na poziomie 4,2 proc. dotknęła PGNiG. Polski potentat gazowy poinformował, że rozbuduje podziemny magazyn gazu w Wierzchowicach. Dzięki realizacji inwestycji możliwości gromadzenia zapasów gazu w kraju wzrosną o jedną czwartą, do 4 mld m sześciennych.

W mWIG40 zdecydowanie wzrosło tylko kilka spółek. Grupa Pracuj zyskała 10 proc., a jej akcje sięgnęły poziomu 56,1 zł, zbliżając się do kursów sprzed kilkunastu dni.

Wzrost odnotował również Benefit Systems, którego zwyżka o 2 proc. do 500 zł za akcję pozwala oddalać się od czerwcowego dołka w okolicy 465 zł.

Zdecydowana większość spółek w indeksie jest na minusie, z czego najmocniej spadła Selvita, tracąc ponad 7,6 proc. Zniżka kursu o ponad 6 proc. dotknęła jeszcze Develię, Comarch i Celon Pharmę.

W sWIG80 o ponad 7,5 proc. wzrosła Lubawa, a ponad 5 proc. zyskał Shoper.

Jednocześnie o ponad 6 proc. traci Enter Air, a niewiele mniej Synektik.

Kurs CI Games wzrósł o 1,9 proc. Spółka, właściciel 78,4 proc. akcji notowanej na NewConnect spółki United Label, przedłużyła do 14 lipca wezwanie do sprzedaży pozostałych 275.000 akcji tej spółki, stanowiących 21,57 proc. akcji, po 18,04 zł za sztukę - poinformował pośredniczący w wezwaniu Trigon DM.

Ukraińska grupa rolnicza IMC straciła dziś ponad 3,4 proc. Spółka podała, że ma obecnie na stanie 240 tys. ton kukurydzy i planuje przechowywać nadmiar zboża w nieużywanych przez ostatnie kilka lat magazynach i foliowych rękawach z polietylenu.

Na szerokim rynku wyróżniła się Invista, której kurs wzrósł o ponad 10 proc.

Pointpack wzrósł o 2 proc. Spółka spodziewa się, że efekty pierwszego w historii spółki przejęcia znajdą odzwierciedlenie w wynikach w przyszłym roku, a projekt - chociaż wymaga zaangażowania dłużnego - będzie procentować w dłuższym terminie - ocenił w rozmowie z PAP Biznes prezes Marek Piosik. Zarząd zakłada, że podobnie jak w poprzednich latach, także w 2022 r. spółka odnotuje wzrost wyników.

Gobarto traci 0,7 proc. do 7,10 zł. Cedrob ogłosił wezwanie do sprzedaży 3.772.499 akcji spółki, stanowiących 13,57 proc. kapitału zakładowego tej spółki, oferując za jedną akcję 7,25 zł - poinformowała pośrednicząca w wezwaniu Ipopema Securities. W wyniku wezwania Cedrob chce mieć 100 proc. akcji Gobarto i wycofać spółkę z giełdy.

Kurs Izobloku rośnie o 3,7 proc. NWZ Izobloku, zwołane na 1 sierpnia, będzie głosować nad podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii E i akcji imiennych serii F w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru. Spółka chce pozyskać ok. 8 mln euro.

