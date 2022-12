Zdolność kredytowa Polaków w końcu zaczęła rosnąć

Zdolność kredytowa Polaków przestała znikać. Wręcz odwrotnie. Planujący wzięcie kredytu w banku mogą dziś liczyć na wyższą kwotę niż jeszcze na początku listopada. W zależności od dochodów różnice mogą sięgać nawet 40 tys. zł - pisze Business Insider Polska.

Na rynku kredytowym można zauważyć coraz śmielej pojawiającą się odwilż. WIBOR spada i to wyraźnie. W ostatnich tygodniach wskaźnik trzymiesięczny obniżył się z 7,6 do nieco ponad 7 proc. Dziś jest już niższy niż pod koniec września, dzięki czemu wielu kredytobiorców może w najbliższym czasie spodziewać się obniżek rat. Co więcej, niedawno banki praktycznie nie podpisywały umów, bo mało kogo było stać na zadłużenie się. Dziś ta sytuacja powoli się zmienia, a dołek jest już prawdopodobnie za nami.

Spadający WIBOR ma duże znaczenie dla osób, które dopiero chcą wziąć kredyt hipoteczny. W ich przypadku jest bowiem szansa na wyższą zdolność kredytową niż jeszcze kilka tygodni temu.

Business Insider Polska z pomocą głównego analityka Expandera Jarosława Sadowskiego przeanalizował trzy przypadki.

Pierwszy z nich to rodzina z dwójką dzieci, w której oboje rodzice zarabiają średnią krajową, czyli ok. 5 tys. zł na rękę.

Drugi - małżeństwo bez dzieci, w którym łączne dochody wynoszą 14 tys. zł na rękę (8+6 tys. zł).

Trzeci - singiel, który zarabia dwukrotność średniej krajowej, czyli ok. 10 tys. zł na rękę.

W porównaniu początkiem listopada ich zdolność kredytowa wzrośnie kolejno: o 17 tys. zł, 40 tys. zł i 26 tys. zł.

Sytuacja powinna jeszcze bardziej się poprawić, gdy banki zaczną bardziej liberalnie podchodzić do narzuconego przez KNF na początku roku buforu przy obliczaniu zdolności kredytowej. Od marca banki muszą ją bowiem liczyć przy założeniu, że oprocentowanie wzrośnie o 5 pkt proc. od momentu podpisania umowy. Niedługo ma się to jednak zmienić.

