Ze spółek WIG20 18 listopada najwięcej straciła PGE

18 listopada na warszawskim parkiecie główne indeksy zwyżkowały - za wyjątkiem WIG20. W gronie blue chipów najsilniej poszły w dół PGE, Tauron i Lotos.

W piątek po sesji ComArch podał, że skonsolidowany zysk EBITDA w trzecim kwartale 2019 roku, według wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu spółki, wyniósł 89,8 mln zł - konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA wyniesie 66 mln zł."Wyniki są bardzo dobre, spółka pokazała mocną strukturę sprzedaży - udział przychodów z oprogramowania własnego to 17 proc., a sprzedaż sprzętu jedynie 2 proc., co wsparło marże" - powiedział PAP Biznes analityk Erste Securities Emil Popławski."Zysk netto jest niższy niż mogłoby to wynikać z rentowności na poziomie EBIT i EBITDA, a to ze względu na odpisy o wartości 8,2 mln zł związane z działalnością w Argentynie i na Bliskim Wschodzie - osobiście zakładałem jedynie 1 mln zł odpisu. Również IV kw. może być dla spółki bardzo dobry" - dodał.Podczas konferencji prasowej w poniedziałek wiceprezes ComArchu Konrad Tarański powiedział, że portfel zamówień na 2019 rok jest obecnie o 7-9 proc. wyższy niż rok temu, a wartość portfela na 2020 rok jest o kilka procent wyższa rdr.