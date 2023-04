Zełenski: Nałożyliśmy sankcje na kolejne podmioty współodpowiedzialne za rosyjski terror

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę o nałożeniu sankcji na podmioty współodpowiedzialne za rosyjski terror. To m.in. rosyjscy sportowcy i firmy z branży IT.

"Dziś opublikowane zostały kolejne dwa sankcyjne dekrety, odnoszące się do osób i firm, które są współodpowiedzialne za rosyjski terror albo mu pomagają. To między innymi sankcje na osoby, które propagują państwo-terrorystę pod przykrywką sportu. Na osoby, które są związane z przedstawicielami władz (tego państwa). Odrębna część to firmy IT, które sponsorują terror i dają cyfrowe możliwości do kontynuowania agresji" - przekazał na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu prezydent.

Podkreślił, że wszystkie ukraińskie sankcje są zsynchronizowane z sankcjami globalnymi.

"Sankcyjny nacisk na wszystkich, którzy są winni tej agresji, blokada ich aktywów i możliwości na poziomie całego świata, to samoobrona świata przed wszelkimi innymi możliwościami agresji" - dodał Zełenski. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/5868)

Wcześniej tego dnia opublikowano dwa dekrety prezydenta. Pierwszy nakłada sankcje na 87 osób fizycznych, w większości rosyjskich sportowców. Na liście są też obywatele Białorusi i Ukrainy. Zgodnie z drugim dekretem sankcje nałożono na 351 osób fizycznych i 254 prawne, w tym np. rosyjska firma Yandex.

