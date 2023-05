Zełenski: Naszym zwycięstwem jest pokój, który przywraca sprawiedliwość

"Naszym zwycięstwem jest pokój" - powiedział w sobotę przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą w Rzymie.

Cytowany przez włoskie media zastrzegł zarazem, że pokój musi przewidywać sprawiedliwość na całym terytorium Ukrainy.

Prezydent Włoch powiedział Zełenskiemu, że pokój nie może być "kapitulacją".

Prezydent Włoch uznał też za "historyczną" decyzję Unii Europejskiej o rozpoczęciu procesu integracji z Ukrainą.

Jak podała Ansa, ukraiński prezydent powiedział Mattarelli w Pałacu na Kwirynale: "Jestem tu, by podziękować Włochom. Chciałbym objąć wszystkich Włochów, każdego po kolei za wsparcie, jakie jest nam stale udzielane na wszystkich poziomach". Zaznaczył zarazem, że wsparcie to nie zmieniło się wraz ze zmianą rządów we Włoszech.

"Mamy z Włochami wspólne wartości. Jesteśmy za pokojem, naszym zwycięstwem jest pokój. Jesteśmy otwarci na każdy międzynarodowy wkład, ale wojny doświadczamy na naszym terytorium, a pokój musi przewidywać sprawiedliwość na naszym obszarze" - oświadczył Zełenski.

Stawką są nie tylko niepodległość i integralność terytorialna Ukrainy

Matarella zapewnił go: "Potwierdzam pełne wsparcie Włoch dla Ukrainy w wymiarze pomocy wojskowej, finansowej, humanitarnej i w odbudowie, w krótkim i długim terminie".

"Stawką są nie tylko niepodległość i integralność terytorialna Ukrainy, ale także wolność narodów i porządek międzynarodowy" - wskazał włoski prezydent.

Dodał też: "Pokój, nad którym wszyscy pracujemy, musi przywrócić sprawiedliwość i prawo międzynarodowe. Musi być pokojem prawdziwym, a nie kapitulacją".

Tematem rozmów przywódców obu krajów były też sankcje na Rosję

Według źródeł w Pałacu Prezydenckim tematem rozmów przywódców obu krajów były też sankcje na Rosję, sprawa elektrowni atomowej w Zaporożu, walka z fake newsami, konieczność bardziej sprawnych działań w wymiarze europejskim oraz kwestia uprowadzania ukraińskich dzieci do Rosji, którą Mattarella nazwał "wstrząsającą i haniebną praktyką".

Po tych rozmowach Wołodymyr Zełenski udał się na spotkanie z premier Giorgią Meloni.

Po godzinie 15 oczekiwany jest w Watykanie na audiencji u papieża Franciszka.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

