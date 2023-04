Zełenski: polsko-ukraiński potencjał gospodarczy zapewni dziesięciolecia wzajemnego wzrostu

Polsko-ukraiński potencjał gospodarczy, energetyczny i społeczny w przestrzeni bałtycko-czarnomorskiej zapewni dziesięciolecia wzrostu dla naszych narodów - podkreślił w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaprosił też polskie firmy do odbudowy jego kraju.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Prezydent Ukrainy wraz z prezydentem Polski wystąpili podczas Polsko-Ukraińskiego Forum Gospodarczego, które odbywało się w Arkadach Kubickiego w Warszawie. W trakcie forum dyskutowano m.in. o potencjale polskich i ukraińskich firm w odbudowie Ukrainy.

"Ukraina i Polska są w stanie napełnić nową, bezpieczną i technologiczną treścią całą przestrzeń między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Nasz potencjał gospodarczy, energetyczny, społeczny, humanitarny i kulturalny w przestrzeni bałtycko-czarnomorskiej, zapewni dziesięciolecia wzrostu dla naszych narodów, dla całej Europy i każdego naszego partnera" - podkreślił podczas Forum Wołodymyr Zełenski.

Prezydent przyznał, że są pewne trudne sprawy między Polską, a Ukrainą, ale - w jego przekonaniu - te trudności nie są wielkie w perspektywie naszej przyszłej współpracy. Jednocześnie zaprosił polski biznes "do odbudowy Ukrainy, do odbudowy przyszłości Ukrainy".

Wołodymyr Zełenski podczas forum zwrócił uwagę, że kiedy jechał do Warszawy widział po drodze wiele ciężarówek, które kierowały się w stronę jego kraju. Podkreślił, że był to bardzo optymistyczny widok świadczący o tym, że polski biznes współpracuje z Ukrainą i wierzy w ten kraj. Jego zdaniem świadczy to o tym, że jego kraj ma przyszłość.

Prezydent podziękował polskim przedsiębiorcom za wsparcie Ukrainy, że mimo zagrożenia związanego z rosyjską agresją, polskie firmy kontynuują swoją działalność na Ukrainie także w jej wschodnich regionach. "Wdzięczny jestem za każde pracujące przedsiębiorstwo, za każde miejsce pracy, które tworzy dobrobyt Ukraińców i Polaków" - zaznaczył.

Zełenski dodał, że chciałby również wyróżnić polski biznes, który porzucił rynek rosyjski. "Dziękuję wam za to, że jesteście ludzcy a nie pragmatyczni (...) Jest to inwestycja w naszą wspólną przyszłość i wspólne zwycięstwo nad rosyjską agresją" - zaznaczył.

Rząd szykuje nowy podatek. Co się w nim znajdzie? Rozmawiamy z ministrem Patkowskim

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl