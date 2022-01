Zerowy VAT na żywność i niższy na nawozy i gaz. Ustawa podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę obniżającą od 1 lutego do 31 lipca br. VAT m.in. na żywność, nawozy i gaz - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Ustawa jest częścią tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0.

Jak przypomniała Kancelaria, celem uchwalonej ustawy jest wprowadzenie czasowej obniżki stawek podatku od towarów i usług na niektóre towary jako element przeciwdziałania inflacji. W związku z tym wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług polegające na obniżeniu stawek podatku od towarów i usług w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Zgodnie z ustawą do zera ma spaść VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 proc. Z 23 proc. do 8 proc. ma spaść stawka tego podatku na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG. Dla nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą VAT ma spaść z 8 proc. do zera. VAT na gaz zostaje obniżony z 8 proc. do zera, na energię cieplną z 8 proc. do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymana zostanie obniżona stawka podatku w wysokości 5 proc.

Łączny spadek dochodów budżetu państwa oszacowano na ok. 11,6 mld zł, z czego obniżenie VAT na żywność i napoje ma się przełożyć na spadek o ok. 2,92 mld zł, w przypadku paliw ma on wynieść ok. 3,11 mld zł, spadek VAT na nawozy to negatywny skutek dla budżetu na poziomie 0,52 mld zł, na gaz - ok. 2,09 mld zł, na energię elektryczną to ok. 2,30 mld zł, a na energię cieplną - ok. 0,67 mld zł.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 roku.

