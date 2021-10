Zespół CSIRT KNF ostrzega przed fałszywymi stronami banków

CSIRT KNF - Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego, ostrzega przed fałszywymi stronami internetowymi mBanku i Pekao - informuje zespół na Twitterze.

"Cyberprzestępcy przygotowali fałszywą witrynę, która podszywa się pod @mBankpl. Nie dajcie się nabrać! Oszuści zobaczą Wasze hasło od razu, gdy tylko wpiszecie je na podstawionej stronie. Adres niebezpiecznej strony: hxxps://pl.mbank24.eu[.]online" - czytamy we wpisie.

Ostrzegamy przed fałszywą witryną podszywającą się pod @BankPekaoSA. Oszuści przechwytują wprowadzane na niej dane do logowania, co doprowadzić może do kradzieży środków. Adres fałszywej witryny: pekaopl[.]com wygląda łudząco podobnie do prawdziwej" - dodano.

Zespół CSIRT KNF realizujący zadania Sektorowego Zespołu Cyberbezpieczeństwa, we współpracy z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa a w szczególności zespołami CSIRT poziomu krajowego, wspiera Operatorów Usług Kluczowych w obsłudze incydentów poważnych występujących w tych podmiotach a także prowadzi działania mające na celu analizę pozostałych incydentów, trendów i zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Sektorowy Zespół Cyberbezpieczeństwa został utworzony przez KNF w celu prowadzenia koordynacji działań i wsparcia obsługi incydentów bezpieczeństwa w podmiotach rynku finansowego.

