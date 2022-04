Zespół ds. bezpieczeństwa socjalnego górników o zmianach w polityce energetycznej

O zmianach w krajowej polityce energetycznej wobec agresji Rosji na Ukrainę, a także o realizacji umowy społecznej ws. transformacji górnictwa - mówiono podczas czwartkowego posiedzenia zespołu trójstronnego ds. bezpieczeństwa socjalnego górników.

Jak poinformował PAP wiceprzewodniczący zespołu ze strony społecznej, szef śląskiego OPZZ Wacław Czerkawski, w posiedzeniu uczestniczyli m.in. wiceszef resortu aktywów państwowych, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa Piotr Pyzik, a także wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio.

Czerkawski przekazał, że głos ministra Pyzika w kontekście przedstawionych 29 marca br. założeń zmian Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. był bliski dotychczasowemu przekazowi związkowców. Wiceszef MAP potwierdził - wobec Rosji na Ukrainę - wzrost roli węgla, a zatem potrzebę zwiększania wydobycia i udostępniania nowych ścian wydobywczych.

Wiceminister klimatu i środowiska mówił m.in. o kierunkach zmian PEP pod kątem dywersyfikacji źródeł energii pod kątem węgla, ale też odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i atomu. Przedstawiciele rządu deklarowali odejście od gazu jako paliwa w nowych inwestycjach w energetyce zawodowej.

Szef śląskiego OPZZ wskazał, że jednym z tematów była podpisana 28 maja ub. roku umowa społeczna dotycząca transformacji górnictwa węgla kamiennego i określająca zasady i tempo wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego (energetycznego) w perspektywie 2049 r.

Dokument zawiera m.in. gwarancje zatrudnienia oraz osłon socjalnych dla górników, przewiduje budżetowe dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz ujmuje mechanizmy wspierające transformację Śląska. Warunkiem wejścia umowy w życie jest zgoda Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla górnictwa na zaproponowanych przez stronę polską zasadach.

Polska ustawa w tej sprawie zakłada, że branża w ciągu 10 lat zostanie wsparta kwotą 28,8 mld zł. Związki zawodowe otrzymały od resortu aktywów państwowych gotowy wniosek notyfikacyjny do Komisji Europejskiej ws. wsparcia górnictwa z początkiem marca br.; według ich informacji wniosek trafił już do KE.

"Umowę trzeba notyfikować w tej formie, ale zdajemy sobie sprawę, że przy tym, co spowodowała wojna na Ukrainie, trzeba pewne rzeczy zmodyfikować. Myślę tu o osi czasu, czyli funkcjonowaniu poszczególnych kopalń, bo okazuje się, że węgiel jednak będzie potrzebny. Tutaj wiele zdecydowanie zmieniło się od tego, jak podpisywaliśmy umowę społeczną" - wskazał Czerkawski.

"Rząd się do tego przychyla, ale nie jest to takie proste w realizacji" - zaznaczył. Przyznał, że dotąd ze strony rządowej nie padły konkretne propozycje współpracy przy zmianach w PEP. Wskazał, że przedstawiciele strony społecznej mają być natomiast powołani do prac przy transformacji Śląska - w zakresie ustaleń umowy społecznej.

Innymi tematami czwartkowego posiedzenia były sytuacja firm sektora okołogórniczego w kontekście zmian warunków ich funkcjonowania przy transformacji górnictwa, a także zakaz importu rosyjskiego węgla. Przedstawiciele rządu przypomnieli, że ta ostatnia sprawa jest obecnie przedmiotem intensywnych prac w Sejmie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl