Zewnętrzne terminale kart bankowych na bramkach koncesyjnego odcinka A2

Kierowcy korzystający z koncesyjnego odcinka autostrady A2 mogą płacić za przejazd za pomocą zewnętrznych terminali płatniczych, bez konieczności podawania karty bankowej kasjerowi – poinformowała w piątek spółka Autostrada Wielkopolska (AWSA).

Dzięki terminalom zewnętrznym, kierowca podróżujący autostradą może dokonać płatności zbliżeniowo i po odebraniu paragonu pojechać w dalszą drogę. Rzeczniczka spółki Anna Ciamciak podała, że 30 terminali zamontowano na ścianach budek kasjerskich na placach poboru opłat (PPO) w Lądku, Nagradowicach, Gołuskach i Tarnawie oraz na stacjach poboru opłat (SPO) w Jordanowie i Buku.

"Spółka zdecydowała się na montaż zewnętrznych terminali do płatności zbliżeniowych w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne kierowców i pracowników PPO, a także w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu dokonywania płatności. To ważne, aby w czasie nieustającego zagrożenia koronawirusem stworzyć jak najwięcej okazji do zachowania bezpiecznego dystansu między uczestnikami ruchu" - poinformowała Ciamciak.

Od marca kierowcy jadący koncesyjnym odcinkiem A2 mogą dokonać opłaty zbliżeniowo na wszystkich 65 pasach kasowych autostrady, dotychczas jednak terminal podawała klientowi kasjerka.

"32 zewnętrzne terminale bankowe zamontowane zostały na czterech lub pięciu wewnętrznych pasach kasowych, dlatego też jeśli kierowcy chcą wybrać taką metodę płatności muszą pamiętać, by na PPO wybierać te właśnie pasy - wyjaśniła rzeczniczka spółki Autostrada Eksploatacja Renata Rychlewska.

Zewnętrzne terminale płatnicze zostały zainstalowane w ciągu głównym PPO, głównie na pasach, z których najczęściej korzystają kierowcy samochodów osobowych. Dodatkowo urządzenia zainstalowano także na niektórych stacjach poboru opłat - SPO Jordanowo i SPO Buk.

Rzeczniczka AWSA podkreśliła, że w każdym z tych miejsc klienci mają nadal do dyspozycji terminale zbliżeniowe podawane przez kasjerów. W obu przypadkach płatność nie wymaga potwierdzenia kodem PIN, co jest istotne z punktu widzenia zachowania reżimu sanitarnego.