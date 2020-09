ZFPF: w II kw. br. mniej kredytów udzielonych z udziałem pośredników finansowych

W II kw. br. o 12 proc. (kdk) spadła wartość kredytów hipotecznych udzielonych z udziałem pośredników finansowych, w przypadku kredytów gotówkowych i dla firm ich wartość spadła o około połowę - informuje w poniedziałek Związek Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF).

Jak zauważono w raporcie, II kwartał tego roku, to czas całkowicie objęty sytuacją związaną z pandemią Covid-19.

W rezultacie wartość kredytów hipotecznych udzielonych przy wsparciu ekspertów z ZFPF zauważalnie spadła.

W stosunku do poprzedniego kwartału była o 12 proc. niższa i wyniosła blisko 7,2 mld zł, a wobec analogicznego okresu zeszłego roku nastąpił spadek o 10 proc.

ZFPF tłumaczy, że jest to spowodowane zaostrzeniem kryteriów udzielania kredytów hipotecznych przez większość banków. Między innymi podwyższono wymagany wkład własny, który w większości banków musi teraz wynosić 20 proc. Poza tym banki niechętnie udzielają kredytów osobom, których źródłem dochodu jest prowadzenie działalności gospodarczej lub umowa cywilnoprawna.

Zdaniem prezesa ZFPF Adriana Jarosza nie powinno dziwić, że wartość kredytów hipotecznych udzielonych z pomocą ekspertów finansowych ZFPF zauważalnie spadła w II kw. br.

"Jeśli chodzi o przyszłość, to obecnie wygląda ona dość optymistycznie, gdyż wartość wniosków złożonych w czerwcu i lipcu jest zbliżona do poziomu sprzed roku. Zagrożeniem jest jednak to, że banki mogą odrzucić znaczną część z tych wniosków oraz druga fala pandemii, która ponownie możne zmniejszyć popyt na kredyty" - zauważył Jarosz.

Zgodnie z raportem eksperci finansowi pośredniczyli w udzieleniu zdecydowanie mniejszych kredytów gotówkowych i firmowych niż w poprzednio analizowanym okresie.

Jeżeli chodzi o kredyty firmowe zaciągnięte przy wsparciu firm członkowskich ZFPF, ich wartość wyniosła 329,17 mln zł, po spadku o 46 proc. kdk. i o 59 proc. rdr. Związek tłumaczy, że wynika to z bardziej rygorystycznej polityki banków, szczególnie wobec firm z sektora MŚP, w tym działających w branżach "wrażliwych" na działanie Covid-19, które ubiegają się o kredyty krótko- i długo terminowe.

Wiceprezes Związku Dominik Skrzycki dodaje, że w największym stopniu zawirowania związane z zaostrzeniem przez banki kryteriów przyznawania kredytów dotknęły branżę eventową, handel, transport osób oraz gastronomię i hotelarstwo.

"Wiele wskazuje na to, że również III kwartał będzie pod tym względem znacznie słabszy niż przed rokiem. Choć popyt stopniowo się odradza, to banki bardzo powoli łagodzą zaostrzone wcześniej kryteria przyznawania finansowania" - uważa Jarosz.

Zgodnie z informacją, łączna wartość kredytów gotówkowych udzielonych za pośrednictwem ekspertów ZFPF od kwietnia do czerwca 2020 r. wyniosła blisko 309 mln zł (spadek o 53 proc. kdk i 65 proc. rdr).

W tym przypadku również kluczowe znaczenia miało zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów. Banki uważniej przyglądają się wnioskom osób, które zatrudnione są na tzw. umowy śmieciowe czy w "branżach zagrożonych". Natomiast osoby, które mają mało zobowiązań, wysokie dochody i wzorową historię kredytową, powinny otrzymać kredyt bez problemu - czytamy.

Zdaniem Jarosza obszar pożyczek gotówkowych został najmocniej dotknięty przez pandemię. Obecnie widać już wzrost popytu, ale banki wciąż utrzymują zaostrzone kryteria przyznawania środków.

"Najbliższe miesiące powinny przynieść liberalizację w podejściu banków do kredytowania klientów indywidualnych, w czym upatrujemy dużą szansę na powrót do wcześniejszych poziomów sprzedaży" - mówi Skrzycki.