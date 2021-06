Zielona energia da zarobić inwestorom. Oto co może przynieść największy zysk

- Najbezpieczniej zainwestować w spółki sektora energetycznego lub paliwowego, które zapowiedziały transformację biznesów w kierunku zielonej energii. W OZE widzimy zaś największe zainteresowanie spółkami solarnymi oraz związanymi z energią wiatrową. Poza tym szczególną uwagę zwróciłbym na energię wodorową oraz spółki związane z inwestycjami w infrastrukturę i źródła wody - mówi w rozmowie z WNP.PL Tomasz Bursa, wiceprezes OPTI TFI.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Najlepiej i najbezpieczniej robić to przez dedykowane ETF-y, czyli fundusze indeksowe inwestujące w określone strategie. Dzięki nim rozpraszamy ryzyko jednej nietrafionej inwestycji, a jednocześnie budujemy ekspozycję na trend biznesowy.Należy pamiętać, że odnawialne źródła energii to jednak dalej ryzykowny rynek, a polskiemu inwestorowi może być trudno wyselekcjonować spółki z rynku globalnego do portfela - tym bardziej, że są one wciąż relatywnie małe.– Najbezpieczniej zainwestować w spółki sektora energetycznego lub paliwowego, które zapowiedziały transformację biznesów w kierunku zielonej energii. Moim zdaniem spółki, którym się to uda, mogą liczyć na pewną premię w wycenie w średnim terminie - i tym samym na wzrost cen akcji.– Dalej widzimy największe zainteresowanie spółkami solarnymi (to bardziej na rynku w USA) oraz związanymi z energią wiatrową (w Europie). Inwestycje solarne i wiatrowe w wielu miejscach na świecie są już praktycznie tańsze od źródeł konwencjonalnych, co umożliwia ich powszechne zastosowanie. Największe koncerny energetyczne muszą w nie inwestować, aby szybko doprowadzić do neutralności emisyjnej, do czego zmusza je z kolei rosnący koszt emisji CO2.Choć w pierwszym odczuciu wydaje się, że to rządy napędzają politykę klimatyczną, to jednak w sferze wykonawczej jest ona efektem działań dużych korporacji, co odbieram pozytywnie, gdyż stoi za tym rachunek ekonomiczny.– Szczególną uwagę zwróciłbym na dwa inne, mniejsze segmenty. Pierwszy to energia wodorowa. Jest to ciągle raczkująca technologia o ogromnym potencjale, która znajduje zainteresowanie wśród największych koncernów energetycznych. Spółki wodorowe są jeszcze wciąż bardzo małe i jest ich niewiele. Każdy przełom w tym segmencie przyniesie skokowy wzrost popytu na ich akcje.Druga grupa firm to spółki związane z inwestycjami w infrastrukturę i źródła wody. Brak wody na świecie to kluczowy problem nadchodzących lat, a jej pozyskiwanie i rozsądne gospodarowanie mogą okazać się kluczowe.– W krótkim terminie oczywiście istnieje ryzyko korekty, zwłaszcza że najbardziej popularne ETF-y, dające ekspozycje na segment zielonej energii, wzrosły w ostatnich 12 miesiącach o ponad 100 proc.Ja jednak uważam, że stoimy dopiero u progu zielonej rewolucji, a droga, którą mamy do wykonania, jest wciąż długa i wymaga dalszych inwestycji. Procesy inwestycyjne w największych firmach energetycznych są rozpisane na najbliższe 20-30 lat - i ten popyt nie skończy się za rok czy dwa.Ponadto na rynku wciąż jest mało spółek dostarczających rozwiązania dla zielonej energii, dlatego w otoczeniu niskich stóp procentowych inwestorzy mogą je nadal premiować względem szerokiego rynku.