Zielona Góra: Dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu powstanie drugi odcinek Trasy Aglomeracyjnej

Zielona Góra za 80 mln zł wybuduje drugi odcinek Trasy Aglomeracyjnej, który połączy centrum miasta z Trasą Północną. Koszt inwestycji to ok. 80 mln. Z drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych miasto otrzyma 65 mln zł dofinansowania do tej inwestycji.

W środę w zielonogórskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa poświęcona drugiemu odcinkowi Trasy Aglomeracyjnej.

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki powiedział, że przetarg mający wyłonić wykonawcę inwestycji ma zostać ogłoszony w IV kwartale tego roku, a prace budowlane mają potrwać od 2023 do 2026 r.

Trasa Aglomeracyjna docelowo ma być połączeniem z planowaną zachodnią obwodnicą miasta, której budowa też jest podzielona na kilka etapów. Obwodnica połączy także Zieloną Górę z Sulechowem przez nowy most powstający na Odrze w Pomorsku. Całkowity szacowany koszt budowy obwodnicy zachodniej to 358 mln zł.

"(...) Drogi, które powstaną dzięki tym środkom finansowym, pozwolą nam w przyszłości funkcjonować w mieście, w którym nie będzie korków, w którym - mam taką nadzieję - będzie się funkcjonowało w miarę sensownie, w miarę logicznie. To są rozwiązania na lata do przodu. Z tego się bardzo cieszę, bo nie było łatwo, nie było lekko" - powiedział Kubicki.

Prezydent Zielonej Góry podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc Zielonej Górze w uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego na planowane inwestycje drogowe.

Wojewoda lubuski Władysław Dajczak powiedział, że cieszy się, iż ostatnie rozdanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dostrzega ważne i oczekiwane inwestycje w Zielonej Górze. "Mam nadzieję, że Zielona Góra, tak jak wszystkie inne nasze samorządy, będzie doskonale wykorzystywała te środki" - przekazał.

Poseł Marek Ast pogratulował prezydentowi i mieszkańcom Zielonej Góry dobrego projektu, który dostał wysokie dofinansowanie.

"(...) 65 mln zł na obwodnicę aglomeracyjną to jest rzeczywiście duża rzecz i duży sukces pana prezydenta i zielonogórskiego samorządu. To pokazuje również, że pieniądze z Polskiego Ładu trafiają przede wszystkim właśnie do mieszkańców na lokalne potrzeby ponad politycznymi podziałami (...)" - powiedział Ast.

Drugi odcinek Trasy Aglomeracyjnej połączy się z pierwszym przez ul. Działkową i Zacisze. Będzie to zarazem połączenie z Trasą Północną i osiedlem Leśny Dwór. Droga będzie jednojezdniowa, jednak na niektórych jej odcinkach planowane są trzy pasy ruchu.

W ramach drugiego rozdania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do lubuskich samorządów trafi łącznie ponad 943 mln zł na 166 projektów. Dofinansowanie otrzymają wszystkie gminy, powiaty i samorząd regionu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl