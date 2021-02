Zielona Góra: Funkcjonariusze KAS znaleźli na targowisku 2240 sztuk podrabianej odzieży

Na jednym z targowisk w Zielonej Górze funkcjonariusze KAS znaleźli 2240 sztuk podrabianej odzieży. W handel nią zamieszanych było siedmiu obywateli Bułgarii – poinformowała w piątek rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Ewa Markowicz.

Towary bezprawnie opatrzone znakami znanych światowych marek odzieżowych sprzedawano na 10 stoiskach. Były to bluzy, spodnie i koszulki zarówno damskie, jak i męskie.

"O zdarzeniu zostali poinformowani właściciele znaków towarowych i większość z nich złożyła już wnioski o ściganie sprawców. Sześć z siedmiu zatrzymanych do tej sprawy osób przyznało się do winy, a cztery z nich złożyły wnioski o dobrowolne poddanie karze" - powiedziała Markowicz.

Rzeczniczka przypomniała, że ustawa o prawie własności przemysłowej za handel towarami podrabianymi przewiduję karę grzywny i pozbawienia wolności do lat dwóch, jednak jeśli jest on stałym źródłem utrzymania, wtedy sąd może wymierzyć karę nawet do pięciu lat więzienia.