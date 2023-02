Zielona Góra kupiła za 4,7 mln zł trzy miniautobusy dla MZK

We wrześniu na ulice Zielonej Góry wyjadą trzy niskopodłogowe miniautobusy miejskie z napędem elektrycznym. Dowiozą one zielonogórzan i turystów z nowego parkingu wielopoziomowego powstającego przy Palmiarni na deptak w centrum miasta – poinformował zielonogórski magistrat.

"Sukcesywnie podpisujemy umowy na dostarczenie nowych autobusów elektrycznych dla naszego Miejskiego Zakładu Komunikacji. Tym razem stawiamy na mniejsze pojazdy, bo chcemy, aby nasz tabor był zróżnicowany" - wskazał prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, cytowany na miejskim portalu.

Pojazdy dostarczy konsorcjum firm - Kinetik z Warszawy i Wawa z Chorwacji. Wartość zamówienia to ok. 4,7 mln zł, a projekt jest dofinansowany z funduszy europejskich. Autobus mini jest wyposażony w baterie umożliwiające przejechanie co najmniej 180 km bez potrzeby ładowania. Przewiezie 19 pasażerów.

"Przypomnę, że wkrótce przyjadą do nas duże przegubowe elektryki. Będziemy wówczas liderem w Polsce w liczbie autobusów elektrycznych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Inwestując w nowoczesną komunikację miasto zmniejsza emisję dwutlenku węgla i poziom hałasu" - dodał Kubicki.

Kupując mniejsze pojazdy dla MZK władze Zielonej Góry chcą zachęcić mieszkańców i gości, aby zostawili swój samochód na nowym parkingu przy Palmiarni i przemieścili się do ścisłego centrum miasta autobusem elektrycznym. Bilet parkingowy będzie jednocześnie biletem autobusowym.

Autobus tego typu wjedzie w wąskie ulice z trudnymi zakrętami - np. w ulice Drzewną, Kupiecką i Matejki. Liczymy na to, że dzięki temu parkingi w centrum miasta będą mniej obciążone - wyjaśnił prezes MZK w Zielonej Górze Robert Karwacki.

W planach jest wyznaczenie nowej linii. Miniautobus wyjedzie z Palmiarni, pojedzie przez ulice: Podgórną, Kupiecką, Ciesielską, plac Pocztowy (tu zawróci) i przemieści się ulicą Drzewną, wróci na Kupiecką, skręci w Matejki; potem skieruje się do ronda 11 listopada (przy urzędzie miasta) i wróci na parking przy Palmiarni.

W komunikacie zaznaczono, że to propozycja przejazdu, a trasa może jeszcze się zmienić. Wszystko zależy od tego, jak pojazd sprawdzi się na tych uliczkach. Niewykluczone, że linia zostanie także wydłużona.

