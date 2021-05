Zielona Góra: Miasto czeka na wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu

Prezydent Zielonej Góry ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta w 2021 r. Wnioski należy składać do 17 maja br. - poinformowała dyr. Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Zielona Góra Monika Zapotoczna.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, spółki, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty użyteczności publicznej posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace będzie firma wyłoniona przez zielonogórski magistrat w drodze przetargu.

"Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Ponadto nie otrzymają go podmioty, które we własnym zakresie już zleciły demontaż, transport i przekazały do unieszkodliwiania wyroby zawierające azbest" - powiedziała Zapotoczna.

Informacje o naborze wniosków można uzyskać w Departamencie Rozwoju Miasta - Biurze Ochrony Środowiska lub telefonicznie pod nr 68 475 56 84 i 68 475 56 56. Wzór wniosku jest dostępny w biurze obsługi urzędu przy ul. Podgórnej 22, a także na stronie BIP Zielonej Góry.

Dotacja dla miasta na ten cel zostanie częściowo uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

"Zadanie zostanie zrealizowane pod warunkiem otrzymania przez miasto dotacji z WFOŚiGW w Zielonej Górze" - zaznaczyła Zapotoczna.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl