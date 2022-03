Zielona Góra: Miasto podpisało umowę na zagospodarowanie kąpieliska przy Botanicznej

Około 90 mln zł brutto będzie kosztowało zagospodarowanie miejskiego kąpieliska przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze. We wtorek została podpisana umowa z wykonawcą tego przedsięwzięcia – poinformował zielonogórski magistrat.

"Od lat zastanawialiśmy się jak przywrócić świetność temu miejscu. Za niecałe półtora roku mieszkańcy będą wypoczywać na piaszczystej i trawiastej plaży oraz kąpać się w czystej wodzie, którą zapewnią stacje uzdatniania" - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Dodał, że w skład kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego wejdą m.in.: strefa wodnych atrakcji dla dzieci, strefa gastronomii, park linowy, boiska sportowe czy strefa chilloutu. Kąpielisko z okolicznymi atrakcjami ma pomieścić jednocześnie 1,5 tys. osób.

Wykonawcą inwestycji został zielonogórski oddział Diament firmy Exalo Drilling SA, który rewitalizował w Zielonej Górze m.in. park w Zatoniu i Winne Wzgórza. Obecnie firma ta buduje siedzibę szkoły muzycznej i scenę lalkową dla Lubuskiego Teatru.

Jak zapowiedział na konferencji dyr. oddziału Diament Sylwester Janyszko, do września potrwają prace projektowe, a potem firma wejdzie na plac budowy. Termin oddania do użytku zmodernizowanego kąpieliska to koniec czerwca 2023 r.

Inwestycja jest finansowana z trzech źródeł; 20 mln zł to dofinansowanie unijne, 29 mln zł dołoży Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a resztę wyłoży miasto ze swojego budżetu.

