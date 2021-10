Zielona Góra: Szpital Uniwersytecki wybuduje nowy obiekt dla dwóch oddziałów

Ponad 26,5 mln zł będzie kosztowała budowa nowego obiektu na potrzeby Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

We wtorek (19 października br.) została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji - poinformowała rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego Sylwia Malcher-Nowak.

Projekt będzie realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w formule zaprojektuj i wybuduj. Jego całkowita wartość to ponad 26,5 mln zł, w tym ok. 21,6 mln zł to dofinansowanie unijne, a ponad 4,5 mln zł pochodzi z budżetu państwa.

Wykonawcą inwestycji jest firma Berger Bau Polska sp. z o.o. z Wrocławia, która do końca listopada przyszłego roku ma wybudować nowy pięciokondygnacyjny budynek przylegający do głównego gmachu szpitala. Będzie to wymagało m.in. wyburzenia istniejącego budynku i łącznika oraz wewnętrznej klatki schodowej. Ponadto przebudowany zostanie istniejący OIOM.

Dzięki inwestycji Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zostanie w pełni dostosowany do standardów dla tego typu oddziałów określonych w rozporządzeniu resortu zdrowia. Zostanie w nim zwiększona liczba łóżek z 10 do 17 oraz poprawione warunki leczenia pacjentów w stanach zagrożenia życia oraz komfort pracy personelu.

"Nasz szpital ma jedyne w Lubuskiem Centrum Urazowe. Na nowym oddziale wydzielone zostaną łóżka pediatryczne dla dzieci: po zabiegach okulistycznych i laryngologicznych oraz po poważnych urazach celem ustabilizowania przed docelowym przekazaniem do oddziału intensywnej terapii w naszym przyszłym Centrum Zdrowia Matki i Dziecka (CZMiD)" - powiedziała rzeczniczka.

Do nowego budynku zostanie także przeniesiony Kliniczny Oddział Okulistyki wraz z blokiem operacyjnym, co pozwoli na znaczną poprawę warunków lokalowych. Liczba łóżek na oddziale zwiększy się z 20 do 22.

Ponadto - jak dodała rzeczniczka - zostanie ułatwiony dostęp do diagnostyki, gdyż oddział i zaplecze będą się mieściły teraz w jednym budynku. Na oddziale wydzielone zostaną łóżka pediatryczne, ponieważ w powodu ograniczonej powierzchni w strukturach CZMiD nie uwzględniono okulistyki dziecięcej.

W nowym budynku znajdzie się również sala gimnastyczna dla pododdziału rehabilitacji neurologicznej.

