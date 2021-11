Zielona Góra: W projekcie budżetu miasta na 2022 r. 260 mln zł na inwestycje

260 mln zł na inwestycje zapisano w projekcie budżetu Zielonej Góry na 2022 r. Dochody miasta określono w nim na 1 mld 60 mln zł, a wydatki na 1 mld 175 mln zł - poinformowała dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Zielona Góra Monika Zapotoczna.

We wtorek prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki przedstawił projekt budżetu miasta na przyszły rok.

"Przyszłoroczny budżet nie będzie łatwy. Miasto wciąż zmaga się ze skutkami pandemii. Ponadto, inflacja zbliża się do 7 proc., co sprawia, że więcej trzeba zapłacić np. za oświetlenie ulic czy remonty dróg i chodników. Pomimo tego miasto zrealizuje inwestycje za ponad 260 mln. Łącznie to ponad sto zadań" - powiedział PAP prezydent Kubicki.

Do największych inwestycji w 2022 r. będą należały: budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej (62,3 mln zł), zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej (26,7 mln zł), budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej (22 mln zł) czy elektryfikacja linii komunikacji miejskiej (16,7 mln zł).

Na roboty budowlane na drodze wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia), w tym wiadukt, miasto przeznaczy 13 mln zł, a na budowę boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem przy ul. Sulechowskiej - 9,5 mln zł.

Ponadto, miasto wniesie wkłady do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Edukacyjnym nr 10 przy ul. Energetyków 7 (6,1 mln zł), przebuduje Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Szwajcarska (5 mln zł) i skrzyżowanie ul. Batorego i ul. Rzeźniczaka (3 mln zł).

Wśród inwestycji znalazły się również wydatki na II etap Trasy Aglomeracyjnej (2,2 mln zł), budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II (2 mln zł) czy rewitalizacja ul. Aleja Niepodległości od ul. Kupieckiej do ul. Plac Bohaterów (2 mln zł).

Największą pozycją w projekcie budżetu są wydatki na oświatę i edukację, na które zapisano 366,6 mln zł, tj. 31,2 proc. budżetu. Kolejna poważna pozycja budżetu to pomoc i polityka społeczna (w tym rodzinna), gdzie wydatki określono na 203,6 mln zł, tj. 17,3 proc. budżetu. Świadczenia te w znacznej części finansowane są z budżetu państwa i Zielona Góra otrzyma na nie ponad 119,4 mln zł.

Projekt przyszłorocznego budżetu zakłada, że wydatki związane z realizacją statutowych zadań samorządu wyniosą w przyszłym roku ok. 283,1 mln zł. Wydatki na utrzymanie administracji zostały określone na 78,1 mln zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 79,9 mln zł, a na kulturę i sport - ok. 45,7 mln zł. Na budżet obywatelski miasto zamierza przeznaczyć w 2022 r. ok. 6,5 mln zł.

Udział w podatkach CIT i PIT ma stanowić 26,2 proc. dochodów miasta, czyli 277,6 mln zł. Subwencja ogólna ma wynieść 21,1 proc. dochodów, czyli 223,5 mln zł. Udział w budżecie wpływów z podatków i opłat lokalnych określono na 19,3 proc. (204,4 mln zł), a dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych na działalność bieżącą 13,7 proc., co stanowi kwotę 145,5 mln zł. Ze środków UE samorząd Zielonej Góry zaplanował wpływy w wysokości 93 mln zł, tj. ok. 8,8 proc. dochodów budżetowych.

Obecnie Zielona Góra jest zadłużona na 393,6 mln zł. Zgodnie z założeniami projektu budżetu, na koniec 2022 r. zadłużenie miasta ma wynieść 487,9 mln zł. Deficyt jest planowany na poziomie 115 mln zł i zostanie pokryty głównie z kredytu bankowego. Tym samym planowany poziom zadłużenia miasta osiągnie 46 proc.

Projekt budżetu Zielonej Góry został skierowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a sesja budżetowa rady miasta została zaplanowana w grudniu br.

Planowany budżet Zielonej Góry na 2022 r. będzie wyższy od tegorocznego, w którym dochody budżetowe określono na nieco ponad 1 mld 8 mln zł, a wydatki na ok. 1 mld 150 mln zł, przy inwestycjach określonych na 211,8 mln zł. Wydatki inwestycyjne w przyszłym roku będą o 22,8 proc. wyższe niż w 2021 r.

