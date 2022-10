Jako pierwsi w Unii Europejskiej postanowiliśmy współpracować z funduszami, które wspierają startupy z sektora energetycznego- powiedział w trakcie panelu "Strategia dla Ziemi" na PRECOP 27 wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartłomiej Pawlak

Współpraca jest podstawą realizacji strategii o tak kapitalnym znaczeniu jak zielona transformacja. To powinno dotyczyć wielu spraw, w tym między innymi kreowania celów, aktywnego zaangażowania w poprawę świadomości ekologicznej, a także przygotowania zadań inwestycyjnych. Osobnym ogniwem jest przygotowanie propozycji związanych z finansowaniem lub współfinansowaniem projektów wpływających na poprawę klimatu.

- My uważamy, że zielona transformacja musi się opierać na nowych technologiach. Dlatego też ponad 2 lata temu zaproponowaliśmy wsparcie startupów z sektora energetycznego. Po dyskusjach w gronie ekspertów postanowiliśmy pójść dalej i wydzielić część środków z naszego subfunduszu na zieloną energię. Nasza strategia zakłada, że nad poszczególnymi projektami pracują dedykowane, wyspecjalizowane fundusze. Już teraz współpracujemy z czterema podmiotami, a niebawem podpiszemy umowę z kolejnym funduszem- powiedział wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak

Z analiz Polskiego Instytutu ekonomicznego wynika, że w tym roku na import surowców energetycznych wydamy około 200 miliardów złotych. Dla porównania w roku minionym to było tylko 80 miliardów złotych.

- Dziś musimy sobie zadać podstawowe pytanie, ile nas może kosztować zaniechanie planów zielonej transformacji. Strategia PFR to właśnie strategia stawiania na ową transformację. To jest nasz wybór kulturowy, bo chcemy nawiązywać do naszej nazwy, czyli Polskiego Funduszu Rozwoju. Rozwoju na rzecz środowiska - dodał Bartłomiej Pawlak.

