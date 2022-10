Zielone inwestycje będą odporne na kryzys

Banki odegrają dużą rolę w realizacji strategii zielonej transformacji. Te inwestycje będą odporne na kryzys - powiedział w trakcie panelu na PreCop 27 wiceprezes Banku Pekao Jerzy Kwieciński

W Polsce w okresie najbliższych 10 lat na inwestycje związane z zieloną transformacją wydatkowanych zostanie od 275 do 365 miliardów złotych. Do dyspozycji będą środki budżetowe, dedykowane przez rząd i samorządy wszystkich szczebli. Poza tym można się spodziewać, że także fundusze z Unii Europejskiej będą przeznaczone na projekty z dziedziny ochrony klimatu. Jednak to może się okazać stanowczo za mało.

- Mało sobie uświadamiamy skalę potrzeb wynikających z inwestycji w zieloną gospodarkę. Środki budżetowe i unijne zapewnią zaledwie 15 procent potrzeb, a reszta będzie pochodzić z finansowania przez biznes, zwłaszcza najszerzej rozumiany sektor finansowy. Bank Pekao jest liderem w finansowaniu infrastrukturalnych inwestycji, ale także prywatnych projektów. Przy czym współpracujemy w tej sprawie w PFR i innymi bankami - powiedział podczas inauguracyjnej sesji PRECOP 27 wiceprezes Pekao Jerzy Kwieciński.

Podczas ubiegłorocznej konferencji klimatycznej w Glasgow instytucje finansowe publicznie deklarowały, że mogą oddać biznesowi do wykorzystania nawet 100 bilionów dolarów na inwestycje. To są ogromne kwoty, ale potrzeby, w najbliższych latach także będą znaczące.

- Około 2030 roku co drugi dolar, co drugie euro i co druga złotówka będzie przeznaczana na zielone inwestycje, a myślę, że nawet więcej. Trwająca agresja Rosji na Ukrainę i kryzys energetyczny tylko sprawią, że przyspieszy transformacja. Te inwestycje będą odporne na kryzys - dodał Jerzy Kwieciński

