Zielone światło dla polskiego KPO. Warunkiem niezawisłość sądownictwa

Pierwsza wypłata będzie możliwa, gdy zostanie wdrożone nowe prawo dotyczące spraw dyscyplinarnych sędziów - powiedziała w czwartek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odnosząc się do przyjęcia przez KE polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

Von der Leyen zastrzegła, że "nie jesteśmy na końcu drogi, jeśli chodzi o praworządność w Polsce".

Opozycja potrafiła przekonać niektórych urzędników w Brukseli, że dochodzi tutaj do łamania praworządności. Oczywiście, z mojej perspektywy, sytuacja jest zupełnie inna - powiedział Mateusz Morawiecki.

Jak podkreśliła Ursula von der Leyen, prawie 43 proc. polskiego planu wspiera cele klimatyczne UE

"Komisja Europejska dała zielone światło na rzecz polskiego KPO po bardzo dogłębnej ocenie" - powiedziała szefowa KE.

Nie jesteśmy na końcu drogi, jeśli chodzi o praworządność w Polsce

"Wszystkie nasze plany dotyczące odbudowy i rozwoju są powiązane z reformami (...) ze zobowiązaniem Polski do zapewnienia niezawisłości sądownictwa" - mówiła von der Leyen podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydenta Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim.

Jak wskazała "po pierwsze obecna Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zniesiona i zastąpiona niezależnym, niezawisłym sądem". Jak zaznaczyła - po drugie postępowania dyscyplinarne wymagają reform, a kontrowersyjne wykroczenia dyscyplinarne, muszą zostać wycofane. Po trzecie - kontynuowała - "sędziowie, którzy ucierpieli w wyniku decyzji Izby Dyscyplinarnej mają prawo, by ich sprawy zostały poddane rewizji przez nową izbę".

"Te trzy zobowiązania, które zostały przekute w tzw. kamienie milowe muszą zostać wypełnione zanim jakiekolwiek wypłaty zostaną dokonane" - podkreśliła. Dodała, że "pierwsza wypłata będzie możliwa w momencie, kiedy nowe prawo zostanie wdrożone i będzie się odnosić do wszystkich tych wymagań w ramach tego kontraktu".

"Dodatkowo Polska musi do końca 2023 roku wykazać, że wszyscy niezgodnie z prawem zwolnieni sędziowie do tego czasu zostaną przywróceni na swoje stanowiska. Kiedy to zostanie zrealizowane, to będzie oznaczać postęp" - powiedziała.

Morawiecki: w Polsce nie dochodzi do łamania praworządności

Morawiecki powiedział podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydenta Andrzejem Dudą i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, że Polska chce silnej Unii Europejskiej, "która szanuje prawa suwerennych państw". "Dlatego my rozpoczęliśmy proces reformy wymiaru sprawiedliwości już kilka lat temu. Na tym tle doszło - niepotrzebnie moim zdaniem - do kilku zdarzeń, kilku kolizji w minionych latach" - ocenił.

Zdaniem premiera wszyscy mogą sobie wyobrazić, że "w ferworze walki politycznej jedna strona, oponenci, przedstawia wszystko w innych barwach". "Tak się stało z naszą szanowną opozycją, że potrafili przekonać niektórych urzędników w Brukseli, że dochodzi tutaj do łamania praworządności. Oczywiście, z mojej perspektywy, sytuacja jest zupełnie inna i sądzę, że bardzo wielu Polaków podziela tę perspektywę" - mówił.

Dodał, że w październiku 2020 r. polski rząd przystąpił do kolejnej reformy zakładającej likwidację Izby Dyscyplinarnej, ponieważ - jak powiedział: "nie spełniła ona naszych oczekiwań".

Podczas konferencji Morawiecki zaznaczył, że dzięki walce rządu PiS z korupcją i staraniom o stabilność finansów publicznych, dziś sytuacja finansowa Polski jest dobra "pomimo kilku uderzeń, którym Unia Europejska została poddana".

"Dlatego my rozpoczęliśmy projekty z Krajowego Programu Odbudowy właściwie wcześniej: prefinansowanie, refinansowanie, odpowiedni montaż finansowy został przeze mnie, przez rząd, zlecony już wcześniej" - stwierdził.

Podkreślił, że UE może liczyć na Polskę. "UE mogła liczyć na Polskę w sytuacji bardzo trudnej, gdy dystrybuowaliśmy szczepionki wśród krajów trzecich, z którymi UE najbliżej współpracuje. Albo teraz, kiedy pomagamy Ukrainie - a wiemy, że to jest strategiczny moment. Także kiedy nasi strażacy pomagali gasić wielkie pożary w całej UE i w wielu innych okolicznościach" - zaznaczył Morawiecki.

Premier: nie dopuścimy do anarchii w wymiarze sprawiedliwości

"Chce powiedzieć jasno. My na pewno nie dopuścimy do anarchii w systemie wymiaru sprawiedliwości, ponieważ do suwerennej decyzji każdego państwa członkowskiego należy właśnie to, aby system działał jak najlepiej" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Szef rządu ocenił, że w "naszym interesie jest to, aby wszyscy sędziowie byli maksymalnie niezależni, niezawiśli, bezstronni". "I ta reforma, te uzgodnienia w ramach Krajowego Planu Odbudowy", również tego dotyczyły - mówił. "Właśnie tego, żeby poprzez poszerzenie prawa stron do zapewnienia bezstronności, niezależności pójść jeszcze dalej w tym kierunku" - dodał premier.

Polskie KPO głównie na cele klimatyczne

"Będzie to finansowało renowację setek tysięcy budynków. Polski plan przewiduje 5 mld euro na rozwój energii odnawialnej, takiej, która pochodzi ze słońca czy wiatru na morzu, wykorzystanie również wodoru" - powiedziała. Dodała, że zaplanowano w nim również "7,5 mld euro na czystą mobilność, na elektryczne autobusy i tramwaje w polskich miastach".

"Następnie mamy kolejny priorytet - cyfryzację. 21 proc. polskiego planu dotyczy właśnie cyfryzacji i na przykład będzie wspierał on szerokopasmowy internet w całym państwie, będzie wspierał uczniów, studentów, pracowników w nabywaniu nowych umiejętności, które są potrzebne w gospodarce jutra. Jednocześnie będzie inwestować w bardzo ważne dla Polski cyberbezpieczeństwo, a także w lepsze, lepiej dostępne usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw" - podkreśliła Von der Leyen.

Premier: środki z KPO będą przeznaczone w dużym stopniu na transformację energetyczną

Środki z KPO w dużym stopniu zostaną przeznaczone na transformację klimatyczną i energetyczną; to dobrze przysłuży się polskiej gospodarce i społeczeństwu, a także pozwoli zwalczyć uzależnienie Europy od surowców energetycznych z Rosji - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą i szefową KE Ursulą von der Leyen, że środki z Krajowego Planu Odbudowy w dużym stopniu zostaną przeznaczone na transformację klimatyczną i energetyczną.

"Jestem głęboko przekonany, że to dobrze przysłuży się polskiej gospodarce, polskiemu społeczeństwu i temu, aby zwalczyć strategiczne zagrożenie, które dzisiaj ujawniło się z całą swoją mocą, czyli uzależnienie Europy od surowców energetycznych z Rosji" - powiedział premier.

Odnosząc się do toczącej się na Ukrainie wojny, Morawiecki zwrócił uwagę, że Ukraińcy walczą o wartości europejskie, jak prawo do życia, wolność, suwerenność. Oświadczył, że Ukraina musi przetrwać jako niezależne państwo, a Rosja nie może odnieść sukcesu w tej wojnie.

Premier poprosił szefową KE - w imieniu ukraińskich władz, z którymi spotkał się w środę - o jak najdalej idącą pomoc w wypracowaniu dla Ukrainy statusu kraju kandydującego do UE.

