Zieloni domagają się konkretnej pomocy dla przedsiębiorców; przekazali postulaty wicepremierowi Gowinowi

Bezwarunkowa pomoc w wysokości 20 tys. zł dla tych, którzy w związku z pandemią stracili pracę, zwolnienie z ZUS firm na okres zamknięcia i przez kolejne trzy miesiące - to niektóre propozycje Zielonych, przekazane w poniedziałek wicepremierowi, szefowi MRPiT Jarosławowi Gowinowi.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej i przedstawicielka Zielonych Urszula Zielińska zwróciła uwagę podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przez gmachem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, że właśnie mija 100 dni od zamknięcia branży gastronomicznej, niedługo będzie 100 dni od zamknięcia innych branż, takich jak m.in. hotelarska.

"To, co dziś pogrąża branże, które odpowiadają za 25 procent polskiego PKB, to nie tyle same obostrzenia, ale brak systemowego wsparcia od państwa, a po drugie ogromny chaos w informowaniu" - mówiła Zielińska.

Jej zdaniem tzw. tarcza 7.0, która została wdrożona za pomocą rozporządzenia, w niczym nie pomogła.

"Informowanie branż o kolejnych obostrzeniach często odbywa się z soboty na poniedziałek, a restauratorzy dowiedzieli się w piątek, że mają swoje restauracje zamknąć od soboty. W taki sposób nie da się prowadzić biznesu. Dziś te branże są na skraju zapaści, branża gastronomiczna twierdzi, że 40 procent lokali może się po lockdownie nie otworzyć" - mówiła Zielińska.

Stąd Zieloni mają konkretne propozycje, jak - ich zdaniem - pomóc tym przedsiębiorcom. Piszą w tej sprawie do wicepremiera Jarosława Gowina w formie interwencji poselskiej (poza trójką posłów Zielonych podpisali się pod nią także Klaudia Jachira i Franciszek Sterczewski z KO).

Wśród tych propozycji, jak mówił Krzysztof Rzyman z zarządu Zielonych, jest bezwarunkowa pomoc w wysokości 20 tys. zł dla osób, które straciły pracę, zwolnienie ze składek na ZUS na okres zamknięcia i przez kolejne trzy miesiące, pomoc w ramach tarcz dla wszystkich firm dotkniętych obostrzeniami, a nie według kodów PKD, 5-procentowy VAT na usługi gastronomiczne, fitness, hotelarskie, kulturalne na 2 lata, wsparcie dla studentów, dopłaty do czynszów, wreszcie otwarcie ogródków gastronomicznych od 20 marca.

Od poniedziałku zostały zniesione przez rząd niektóre obostrzenia związane z pandemią, które obowiązywały od końca grudnia. Od 1 lutego sklepy w galeriach handlowych są otwarte, nie ma już godzin dla seniorów. W palcówkach handlowych nadal obowiązuje jednak limit osób, wymóg noszenia maseczek i zachowania dystansu. Restauracje i bary nadal mogą prowadzić działalność, sprzedając jedzenie tylko na wynos.

Do 14 lutego zawieszona jest wciąż działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness.

Ograniczono pozostaje działalność hotelarska. Rozszerzono jednak krąg osób, które mogą korzystać z hoteli. Dotąd hotele były tylko dostępne m.in. dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS, działały też hotele pracownicze.