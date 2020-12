Zielono na warszawskiej giełdzie

Główne warszawskie indeksy giełdowe WIG20 i WIG mają za sobą czwartą wzrostowa sesję. sWIG80 zaliczył wzrost na zamknięciu po raz siódmy z rzędu. Na fali optymizmu związanego z możliwym wycofaniem weta Polski i Węgier wobec budżetu UE, indeksy poprawiły w środę swoje lokalne maksima.

Zwrócił uwagę, że środowe notowania, w szczególności spółek energetycznych i banków, wspierane były przez dwie pozytywne informacje.

"Pojawiły się doniesienia o możliwym wycofaniu weta Polski i Węgier wobec budżetu UE. To ułatwiłoby uzyskanie spółkom energetycznym środków w ramach funduszu transformacji, co byłoby oczywiście pozytywne dla sektora. Z kolei pewną poprawę otoczenia banków sugeruje wypowiedź szefa KNF. Komisja proponuje zastosowanie masowego, systemowego rozwiązania problemów kredytów frankowych. Być może po kilku latach ciągłych negatywnych informacji dla banków, trend się odwraca - zarówno w ich działalności jak i notowaniach" - powiedział.

"Pod koniec dnia widać było częściową realizację zysków. Pomimo pozytywnego przebiegu sesji zamknięcie notowań poniżej poziomu 2.000 pkt., może być uznane za niewielki niedosyt. Pomimo dużego wykupienia rynku, prawdopodobnie do końca roku nie zobaczymy jednak większej korekty. W przypadku schłodzenia nastrojów spodziewam się raczej konsolidacji na wysokich poziomach" - dodał.

Siódmy dzień z rzędu w sWIG80 przeważyły wzrosty - indeks po raz kolejny poprawił swoje 3-letnie maksimum.

Obroty na GPW wyniosły 2,5 mld zł, z czego niemal 2 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Najczęściej handlowano walorami CD Projektu, który odpowiadał za ponad 1/4 obrotów WIG20 (560 mln zł), oraz Mercator Medical (blisko 200 mln zł)

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał 0,6 proc., a S&P 500 zniżkował ok. 0,2 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zwyżkowało 11 z 15 indeksów, w tym najmocniej energetyka - o 7 proc. do najwyższego poziomu od dwóch miesięcy. Banki i odzież wzrosły po około 4 proc. Na dole zestawienia, ze spadkiem o 1,8 proc. znalazły się telekomy.

W WIG20 najmocniej wzrósł kurs Lotosu - o blisko 10 proc. do 43,3 zł, najwyżej od sierpnia. Obroty przekroczyły 100 mln zł.

Tauron wzrósł o blisko 9 proc. do 2,5 zł, najwyżej od 3 miesięcy, a PGE - o nieco ponad 8 proc. do 6,4 zł. Obie spółki rosły czwartą sesję z rzędu. Kurs Pekao wzrósł o blisko 7 proc., a JSW - o 6,5 proc.

Siódmą z sesję z rzędu zwyżkowały walory CCC i KGHM. Tym razem kurs spółki obuwniczej zyskał 7 proc. do 78 zł, najwyżej od początku marca. KGHM wzrósł o 0,5 proc. do 185 zł, co wystarczyło, żeby po raz kolejny poprawił swoje 7-letnie maksimum.

Kurs CD Projektu podczas środowej sesji GPW wahał się w przedziale 383,2-412,1 zł, a dzień zakończył wzrostem o 0,2 proc. do poziomu 395,8 zł. Jak podają analitycy, w czwartek, czyli w dniu premiery gry "Cyberpunk 2077", kluczowe dla kursu spółki mogą okazać się opinie graczy.

Najmocniej w indeksie zniżkowały Dino i Allegro - po około 3,5 proc. W połowie poprzedniej sesji kurs Dino znalazł się na najwyższym poziomie w historii na 278,8 zł i od tego czasu zniżkuje.

Wśród małych i średnich spółek wzrostami wyróżniły się: Enea - w górę o 10,5 proc. do 6,465 zł, VRG - o 10 proc. do 2,67 zł, Unimot - o 9,2 proc. do 34,4 zł, a także Millennium i mBank - po 7-8 proc.

W sWIG80 najmocniej, bo o ponad 17 proc. wzrosła Kruszwica, do około 65,6 zł, wiąże się to jednak z ogłoszonym wezwaniem. Koninklijke Bunge wzywa do sprzedaży 8.223.636 akcji Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica", stanowiących 35,78 proc. ogólnej liczby głosów, po 66,30 zł za sztukę.

W mWIG40 najmocniej zniżkował Mercator Medical - spadł o 16 proc. do 442 zł. Dzień wcześniej Mercator zwyżkował o ponad 14 proc. Przed środową sesją podano, że akcjonariusze spółki chcą sprzedać w ABB do 508.000 jej akcji, stanowiących 4,79 proc. w kapitale zakładowym i uprawniających do 3,45 proc. głosów na WZ.