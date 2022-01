Zielony Ład: Do przerwy przegrywamy 3:0

Wedle „Hipotezy Gai”, ogłoszonej pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku przez brytyjskiego biologa Jamesa Lovelock’a, Ziemia – jako wielki, planetarny organizm – potrafi tak reagować na zmiany zachodzące w jej biosferze, że życie wciąż może i będzie się rozwijać. Ono, jako takie, przetrwa, więc nawet najgłupsze pomysły homo sapiens. Ale czy przetrwa je sam człowiek? To jedno z najważniejszych, a może i najważniejsze pytanie współczesności.

– Tu akurat odpowiedź jest prosta i oczywista: elektromobilność ma sens tylko wtedy, gdy będzie ona oparta na prądzie pochodzącym ze źródeł odnawialnych.Inaczej jej rozwijanie będzie tylko tym, co określa się pojęciem „greenwashing”, czyli malowaniem węgla na zielono.– Między innymi ma służyć do zachęcania znaczących emitentów CO2, takich jak Chiny, Indie, Stany Zjednoczone czy Rosja, do podążenia za Unią Europejską w działaniach podejmowanych na rzecz klimatu.Ale oczywiście zgadzam się, że są i problematyczne aspekty tej propozycji. Rzeczywiście istnieje groźba wywołania wojny handlowej. Istotna jest kwestia zabrania unijnemu przemysłowi osłony przed wysokimi kosztami uprawnień do emisji CO2, i przed - tak zwanym - carbon leakage.Nawet zatem jeśli CBAM wyrówna szanse naszych producentów na unijnym rynku, to może obniżyć ich konkurencyjność na rynkach pozaunijnych... Problem dostrzega sama Komisja Europejska; sprawa jest trudna i rozwojowa.Poniżej: całość rozmowy z Ryszardem Pawlikiem– Sukces tego planu zależy między innymi od tego, co wydarzy się w elektroenergetyce. Mówiąc wprost: nie będzie w Polsce „zielonego" wodoru – bo o nim przecież mowa – bez liberalizacji reguły 10H blokującej rozwój energetyki wiatrowej na lądzie i uporządkowania kwestii wydawania zezwoleń na budowę morskich farm wiatrowych.- Z jednej strony mamy instytucje wspólnotowe, które od początku uważały, że jest on nie do zaakceptowania na unijnym gruncie.W 2019 roku przyjęta została nowelizacja dyrektywy gazowej. Od jej pełnego wdrożenia przez konsorcjum Nord Stream 2 zależy, czy rurociąg kiedykolwiek ruszy.Z drugiej strony są państwa członkowskie reprezentowane w Radzie Europejskiej, które zawsze były w sprawie budowy Nort Stream 2 podzielone. Głównie mówi się tu oczywiście o postawie Niemiec. Ale one przecież, mniej lub bardziej jawnie, wspierane były przez Austrię, Bułgarię, Francję, Holandię czy Węgry.Można powiedzieć, i to naprawdę nie jest przesada, że gdyby nie nadzwyczajna determinacja Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, nie mielibyśmy dziś znowelizowanej dyrektywy gazowej, czyli jedynego instrumentu, który w jakiś sposób powstrzymuje Nord Stream 2.Mówię o tym, bo wielu polityków, którzy – powiedziałbym: z fałszywą troską – wypowiadają się o europejskiej wspólnocie w kontekście Nord Stream 2; w zasadzie w każdej innej sprawie woleliby, żeby Unia nie miała nic do powiedzenia, konsekwentnie promując metodę międzyrządową kosztem wspólnotowej...Rozmowa z Ryszardem Pawlikiem jest częścią cyklu publikacji związanych z merytorycznym przygotowaniem Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC), który odbędzie się od 25 do 27 kwietnia. Wywiady z decydentami, ekspertami i znanymi menedżerami łączy kongresowy brand – EEC People.