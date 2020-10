Zimą z Bydgoszczy loty na Wyspy Brytyjskie i do Warszawy

Rejsy Ryanaira na Wyspy Brytyjskie i PLL LOT do Warszawy znalazły się w zimowym rozkładzie lotów, który zaczął obowiązywać w Porcie Lotniczym Bydgoszcz - poinformował w poniedziałek rzecznik lotniska Daniel Mackiewicz. Na ofertę przewoźników wpłynęła sytuacja epidemiczna.

W ofercie Ryanaira znalazły się rejsy do Birmingham we wtorki i soboty, do Dublina - w czwartki i niedziele, a do Londynu można podróżować siedem razy w tygodniu - pięć rejsów do Londynu Stansted i dwa do Londynu Luton.

Oferta PLL LOT obejmuje rejsy do Warszawy pięć razy w tygodniu. Wyloty z Bydgoszczy odbywają się o godzinie 5,40, a w drodze powrotnej samoloty lądują o godzinie 23,55. Rejsy do Warszawy umożliwiają dogodną przesiadkę na lotnisku Chopina i kontynuowanie podróży z jednym biletem do kilkudziesięciu miast europejskich.

"Wraz ze zmianą czasu na zimowy, przewoźnicy jak co roku optymalizują siatkę połączeń, biorąc pod uwagę zmniejszające się tendencje do podróży. W okresie od listopada do końca marca rzadziej latamy w celach turystycznych czy biznesowych. Należy jednak mieć na uwadze, że w tym roku sytuacja znacząco odbiega od poprzednich sezonów, ze względu na dynamicznie zmieniające się okoliczności epidemiczne i regulacje w zakresie podróży zagranicznych. Oferta przewoźników może być aktualizowana w zależności od sytuacji i zapotrzebowania na podróże lotnicze" - powiedział cytowany przez rzecznika prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz Tomasz Moraczewski.

Wszelkie zmiany w rozkładzie lotów będą publikowane są na stronie internetowej lotniska.