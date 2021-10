Zimmer Biomed docelowo zatrudni 350 osób w centrum usług w Warszawie

Zimmer Biomed docelowo zatrudni 350 specjalistów w nowym Globalnym Centrum Usług Biznesowych w Warszawie - poinformowała we wtorek amerykańska firma z obszaru technologii medycznych podczas otwarcia centrum w Warszawie.

Firma - jak zaznaczył dyrektor Zimmer Biomet na Europę Środkowo-Wschodnią Kamil Renyl - w pierwszym etapie zatrudni ok. 120 specjalistów od finansów, logistyki, spraw personalnych, administracyjnych, handlowych czy prawnych. Wskazał, że docelowo ma to być ok. 350 osób.

"Poszukujemy obecnie wysokiej klasy specjalistów, którzy pragną dołączyć do zespołu Zimmer Biomet, aby swoimi kompetencjami zawodowymi oraz zaangażowaniem wspólnie budować Centrum i wspierać naszą wyjątkową misję" - powiedział podczas otwarcia dyrektor warszawskiego Centrum Usług Biznesowych Zimmer Biomet Arnaud Diaz.

Zimmer Biomet, jak podaje firma, jest światowym liderem w obszarze technologii medycznych. Od ponad 90 lat działa w branży zaawansowanych rozwiązań dla ortopedii (chirurgii urazowej) i traumatologii - dziedzin medycyny zajmujących się schorzeniami i urazami kości, kręgosłupa, stawów oraz narządów ruchu. Globalnie firma zatrudnia 20 tys. pracowników, z czego 6 tys. w Europie, krajach Bliskiego Wschodu i Afryce (EMEA). Na polskim rynku koncern działa od początku 1990 roku, dostarczając innowacyjne produkty i usługi dla szpitali oraz gabinetów chirurgicznych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl