Ziobro: będę wnioskował do premiera o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej ws. zmiany polityki energetycznej UE

Będę wnioskował do premiera Mateusza Morawieckiego, by Polska wystąpiła z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej, aby zająć się zmianą polityki energetycznej UE - poinformował w poniedziałek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

"Polityka energetyczna Unii Europejskiej przez lata była forsowana pod dyktando Berlina, który - o czym dziś doskonale wiemy, bo wychodzi to bardzo jawnie i czytelnie w czasie tego konfliktu wywołanego przez Putina - była tak naprawdę wspólną polityką Kremla i Berlina, Rosji i Niemiec, zmierzającą do tego, aby odejść od węgla na rzecz gazu, jako paliwa pośredniego" - oświadczył szef Solidarnej Polski podczas konferencji prasowej w Toruniu.

Skutkiem realizacji takiej polityki energetycznej, realizowanej przez Berlin "z racji swojej potężnej pozycji w instytucjach unijnych, wykorzystując UE" jest - jak mówił Ziobro - to, że dziś "cała Europa znajduje się w dramatycznym, kryzysowym położeniu, również Niemcy".

Prezes Solidarnej Polski zaznaczył, że "dla nas najważniejsza jest jednak sytuacja Polski, polskich obywateli, polskich przedsiębiorców". "I dlatego, jako minister sprawiedliwości i przedstawiciel Solidarnej Polski będę wnioskował do pana premiera o to, by Polska wystąpiła z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej, która zajęłaby się zmianą polityki energetycznej Unii Europejskiej, czyli wyciągnięciem wniosków z tego konfliktu, który toczy się za naszą wschodnią granicą" - zapowiedział.

Minister Ziobro zaznaczył ponadto, że perspektywy na szybkie zakończenie wojny w Ukrainie "niestety nie widać, a widać narastające konsekwencje kryzysu energetycznego w UE, bo (prezydent Rosji Władimir) Putin skutecznie wykorzystuje energię, gaz głównie jako broń w walce z krajami wolnego świata". Minister ocenił, że Putin wykorzystuje tak "uzależnienie, do jakiego doszło właśnie w rezultacie forsowania przez ostatnie lata przez Brukselę i Berlin polityki energetycznej, uzależniającej UE, w tym niestety też i Polskę od Rosji, od dostaw rosyjskiego gazu".

Ziobro dodał, że nadszedł najwyższy czas, aby z tej sytuacji wyciągnąć wnioski "krótko- i długoterminowe". W przypadku krótkoterminowych wniosków, dla Polaków ważne jest - jak mówił - fakt, że ok. 40 proc. ceny produkcji prądu "to jest podatek unijny" w postaci uprawnień, które muszą kupować polskie przedsiębiorstwa, elektrownie.

"Zmiany powinny nastąpić w ramach polityki europejskiej, realizowanej przez Unię Europejską, bo jej konsekwencje właśnie wszyscy odczuwamy i odczuwają je też Polacy. I będziemy je coraz bardziej odczuwać, jeśli nie dojdzie do zmiany" - mówił.

Ziobro nawiązał też do niedawnej wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Pałacu Elizejskim i jego spotkania z prezydentem Emmanuelem Macronem. "Skoro wizyta pana premiera w Paryżu i propozycja złożona panu Macronowi, by zawiesić na określonym poziomie ceny uprawnień do emisji CO2, czyli element tego (unijnego) podatku, nie przyniosła efektu, to czas na to, aby zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej i wyciągnąć wnioski z sytuacji, w jakiej znalazła się cała Europa, cała UE, a przede wszystkim Polska" - podkreślił minister.

Morawiecki w ub. poniedziałek w Paryżu oświadczył przed rozmowami z prezydentem Francji, że chce, aby koszty emisji CO2 w systemie handlu emisjami EU ETS zostały zamrożone na dwa lata na poziomie 30 euro za tonę. Dodał, że chce zaproponować prezydentowi Francji, "aby ten system, który w normalnych warunkach działa, lepiej lub gorzej (...) został w tych czasach nadzwyczajnych przebudowany".

