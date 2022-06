Ziobro: przedstawimy projekt cofający likwidację polskiego górnictwa

Przedstawimy projekt dotyczący bezpieczeństwa energetycznego Polski, który będzie miał na celu odwrócenie decyzji związanych z likwidacją polskiego górnictwa - poinformował w środę lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Jak wskazał Ziobro podczas konferencji prasowej w Sejmie, "Polacy niemal każdego dnia słyszą, że cena węgla bije rekordy". "Alarmistyczne tony nie są wydumane, nie są kreacją polskich polityków, ale są realnym, zaglądającym Europie w oczy scenariuszem, wynikającym z narastającego konfliktu, wojny jaką Putin wywołał atakiem na Ukrainę i wojny energetycznej, ekonomicznej, która uderza bezpośrednio w UE i nasz kraj" - mówił.

Lider Solidarnej Polski przypomniał, że jego ugrupowanie sprzeciwiało się "forsowanej przez Brukselę doktrynie będącej realizacją strategii porozumienia między Berlinem, a Moskwą, czyli handlu rosyjskim gazem z korzyścią dla rosyjskiej i niemieckiej gospodarki, ale z ogromnym ryzykiem dla polskiej gospodarki".

"Dziś sytuacja jest dramatyczna, Europa poszukuje węgla w różnych częściach świata, a Polska, która węglem stoi, poszukuje węgla w Kolumbii, Wenezueli, Indonezji" - zaznaczył Ziobro.

Zdaniem lidera SP, potrzebne są więc "szczególne działania, które cofną niekorzystne rozwiązania z takim zapałem forsowane jeszcze przez rząd PO-PSL z Donaldem Tuskiem na czele".

Zastrzegł, że Solidarna Polska nie jest przeciwnikiem odwoływania się do "zielonej energii". "Mamy jednak świadomość, że w tych warunkach geograficznych, w których przychodzi nam żyć +zielona energia+ nigdy nie może być i nie będzie w sposób skuteczny zastępować głównego zasobu energetycznego naszego państwa, którym może być albo węgiel i powinien być węgiel, albo gaz, jeśli byłby dostępny, albo atom, którego perspektywa zbudowania sięga wielu, wielu lat" - mówił Ziobro.

Jak przekazał, dlatego jego ugrupowanie przedstawi "projekt ustawy związany z bezpieczeństwem energetycznym Polski, który będzie miał na celu odwrócenie tych trendów i decyzji związanych z likwidacją polskiego górnictwa i który pozwoli na bardzo rozległe, intensywne inwestowanie w polskie górnictwo, w polskie wielkie zasoby węgla oraz w polską energetykę węglową".

Z kolei poseł SP Janusz Kowalski uzupełnił, że zarząd jego ugrupowania podjął decyzję o zgłoszeniu takiego projektu ustawy, który ma "otworzyć szybką ścieżkę inwestycyjną w polskie górnictwo węgla kamiennego i brunatnego". "Dziś rzeczywiście to, czego najbardziej Polsce potrzeba, to inwestycje w polskie wydobycie, tak, aby dla milionów polskich rodzin węgla nie brakowało" - mówił. Jak dodał, chodzi także o otwarcie drogi do zatrudnienia większej liczby górników.

Ziobro przypomniał, że "o tym projekcie będziemy dyskutować już na najbliższej Radzie Ministrów zwołanej na wniosek Solidarnej Polski" w czwartek. W zeszłym tygodniu Ziobro informował, że na specjalnym spotkaniu rząd będzie debatować nad kwestią energetyki węglowej i ewentualnym powołaniu specjalnego pełnomocnika ds. wielkich inwestycji węglowych.

Natomiast minister w KPRM Michał Wójcik zaznaczył, że "SP konsekwentnie kontestuje politykę klimatyczną UE". "Dziś w Polsce musi się odbyć poważna debata i to na wniosek SP taka debata szczera, konkretna musi się odbyć. Także i my przedstawimy więc swoją propozycję jako SP" - zaznaczył.

"Ufam, że te nasze pomysły, które w większych szczegółach chcemy zaprezentować podczas Rady Ministrów zyskają zrozumienie i poparcie PiS i premiera Mateusza Morawieckiego" - powiedział Ziobro.

Przedstawiciele Solidarnej Polski przekazali, że nowe regulacje częściowo powinny zacząć obowiązywać jeszcze przed najbliższym sezonem grzewczym, aby "zapewnić Polakom spokojną zimę, a jednocześnie surowiec dla polskich domów na najbliższe lata".

