Zła wiadomość dla frankowiczów. Słono zapłacą za kredyt

Kurs franka w czwartek sporo stracił, gdy rano Szwajcarski Bank Narodowy (SBN) zdecydował się wstrzymać od spodziewanej przez rynki podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych.

Kurs franka szwajcarskiego w stosunku do złotego w czwartek gwałtownie spadł.

Pomimo braku podwyżki stóp procentowych w Szwajcarii i spadku kursu franka, najbliższa rata kredytów frankowych będzie nadal najwyższą w historii, co stanowi ogromne wyzwanie dla osób spłacających takie kredyty.

Decyzja SBN o wstrzymaniu się od podwyżki stóp procentowych może jednak trochę im ulżyć. Analityk Cinkciarz.pl Bartosz Sawicki spodziewa się, że otwiera się przestrzeń do marszu franka w regiony 4,60 zł.

Tuż przed godz. 12 za jednego franka płaciliśmy 4,78 zł. Rano przed decyzją SBN było to jeszcze 4,82 zł.

Rata kredytu frankowego obecnie i tak najwyższa w historii

"Brak podwyżki stóp procentowych w Szwajcarii i spadek kursu franka to oczywiście dobra informacja dla osób spłacających kredyty w tej walucie. Niestety najbliższa rata i tak będzie najwyższa w historii" - zauważa główny analityk Expandera Jarosław Sadowski.

Jak wyliczył Sadowski, w przypadku kredytu frankowego na 300 tys. zł na 30 lat, udzielonego w styczniu 2008 r. wyniesie ona 2561 zł.

Rekordowa wysokość rat to oczywiście efekt wciąż wysokiego kursu oraz poprzednich podwyżek stóp procentowych. Stawka SARON 3M z opóźnieniem uwzględnia podwyżki stóp, a oprocentowanie kredytów we frankach wciąż rośnie, co jest efektem podwyżki jeszcze z czerwca tego roku.

Frank szwajcarski w ostatnim czasie był wyjątkowo mocny

Frank szwajcarski ma za sobą okres rekordowych umocnień do głównych walut, a jego kurs w stosunku do euro wszedł ostatnio na poziom najwyższy poziom od 8 lat.

Gdy teraz inflacja w Szwajcarii zdążyła wrócić do celu, rynkowi gracze w absolutnej większości spodziewają się jednak końca tego rajdu i osłabienia franka w stosunku do dolara. Tak też się stało, gdy SBN zdecydował się na wstrzymanie od podwyżki, która w oczach rynków miała być i tak już ostatnią w cyklu.

Obecny poziom stóp procentowych w Szwajcarii (1,75 proc.) - jak zauważa analityk Cinkciarz.pl Bartosz Sawicki - jest już i tak najwyższy od 2008 roku. W jego ocenie brak podwyżki może stawać się punktem zwrotnym w notowaniach szwajcarskiej waluty.

Zaskakująca decyzja SNB skutkuje zauważalnym osłabieniem franka, którego kurs nurkując pod 4,80 zł, wymazał już przeszło połowę wrześniowego wystrzału - zauważył Sawicki.

Na czwartkowym posiedzeniu SBN przedstawiono też nowe prognozy ekonomiczne. Zakładają one, że inflacja w Szwajcarii będzie minimalnie niższa, niż wcześniej szacowano. Dynamika inflacji w przyszłym roku ma wynieść 2,2 proc. i wyhamować do 1,9 proc. w 2025 roku, osiągając m samym cel inflacyjny, który SBN wyznaczył sobie na poziomie 2 proc.

Jak podkreśla Sawicki, obok słabej kondycji światowej gospodarki był to główny argument za powstrzymaniem się od szóstej podwyżki stóp w rozpoczętym w czerwcu 2022 roku cyklu. W jego ramach koszt pieniądza w Szwajcarii podniesiono o łącznie aż 250 punktów bazowych.

Frankowicze mogą mieć nadzieję na spadek kursu

Stopy procentowe w Szwajcarii pozostają obecnie na poziomie z okresu największej popularności kredytów we frankach, przypadającego na lata 2005-2008. Udzielono wówczas przeszło 560 tys. takich pożyczek o wartości ponad 100 miliardów złotych. Jak przypomina w swoim komentarzu Sawicki, problemem stała się jednak potężna zmiana wartości szwajcarskiej waluty. Kilkanaście lat temu średni kurs franka wynosił ok. 2,50 zł. Obecnie sięga 4,78 zł (o 85 proc. więcej niż w przypadku średniego kursu w chwili zaciągnięcia zobowiązania we frankach), a rok temu bił rekordy, przekraczając momentami nawet granicę 5,10 zł.

Skok kursu we wrześniu do poziomu niemal 4,90 zł (najwyżej od jedenastu miesięcy) to efekt obniżki stóp procentowych w Polsce aż o 75 punktów bazowych, co zaszokowało rynki.

"Należy jednak odnotować, że szwajcarska waluta na światowych rynkach od miesięcy radziła sobie bardzo dobrze. Frank od kwietnia nieprzerwanie przewyższa euro wartością, a w relacji do koszyka walut i po uwzględnieniu różnic w dynamice inflacji frank w minionym roku umocnił się o kilka procent. Jest to efekt przede wszystkim preferencji SBN, aby mocny frank wspierał walkę z inflacją, która jest przekuwana w aktywne interwencje walutowe" - zauważa Sawicki.

Jak podkreśla, dopiero ugruntowanie się przekonania, że cel inflacyjny zostanie w najbliższych latach osiągnięty na dobre, zmniejszy zapał szwajcarskich władz monetarnych do ingerencji w wartość waluty i otworzy przestrzeń do jej wyraźnego osłabienia. Na tej podstawie analityk Cinkciarz.pl w czwartym kwartale 2023 roku widzi też przestrzeń do spadków kurs franka w kierunku 4,60 zł, gdy polska waluta częściowo podniesie się z ostatniego załamania.