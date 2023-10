Zła wiadomość z USA może pogorszyć sytuację polskiego złotego

Inflacja USA we wrześniu wyniosła wobec 3,7 proc. wobec 3,6 proc. prognozy i 3,7 proc. odnotowanych miesiąc wcześniej. Po lekko zaskakujących na minus danych odnotowano spadki kursu euro do dolara i osłabienie złotego.

Wrześniowe dane o inflacji w USA lekko zaskoczyły na minus.

Spowodowało to umocnienie dolara do euro i złotego oraz lekkie spadki kontraktów na kluczowe amerykańskie indeksy giełdowe.

W środę poznaliśmy z kolei zapisy z posiedzenia amerykańskiego Fedu, które umacniały z kolei przekonanie, że w USA w listopadzie nie zobaczymy podwyżki stóp.

Miesiąc do miesiąca ceny w USA wzrosły o 0,4 proc., czyli o 0,1 pkt. proc. powyżej prognozy. Inflacja bazowa (z wyłączeniem cen żywności i energii) wyniosła we wrześniu 4,1 proc. rok do roku wobec 4,3 proc. odnotowanych w sierpniu.

Lekkie inflacyjne zaskoczenie na minus w USA umocniło dolara

Jak podkreślił w swoim komentarzu analityk domu maklerskiego XTB Michał Stajniak, opublikowane w środę tzw. minutes, czyli zapisy rozmów członków amerykańskiej Rezerwy Federalnej, pokazały nieco większą rozwagę, niż sugerowałby to wydźwięk samej wrześniowej decyzji, gdy pozostawiono stopy procentowe w USA na niezmienionym poziomie, wskazując jednak na konieczność dalszych podwyżek.

W jego ocenie może to oznaczać wstrzymanie się z podwyżką w listopadzie, choć oczywiście sama decyzja będzie zależeć od danych, w szczególności tych inflacyjnych, które opublikowano w czwartek.

Jeśli dane inflacyjne z USA w ostatnim czasie zaskakiwały na plus, rynki reagowały euforycznie. Gdy natomiast inflacyjne spadki nie zaspokajały oczekiwań, mroziło to nastroje wśród inwestorów.

Zgodnie z tymi oczekiwaniami, tuż po publikacji danych o inflacji w USA euro osłabiło się do dolara (spadek kursu poniżej granicy 1,06 dol.). Nastąpił też skokowy wzrost kursu dolara do złotego do poziomu blisko 4,28 zł.

Lekko spadły również kontrakty na kluczowe indeksy amerykańskiej giełdy, S&P 500 i Nasdaq 100.

Fed może już nie chcieć podwyższać stóp, jednak zdecydować mają dane

W odpowiedzi na dosyć łagodny wydźwięk minutes przed publikacją danych o inflacji, obserwowaliśmy dalsze osłabienie amerykańskiego dolara, które wcześniej zapoczątkowane były na początku tygodnia spadkiem rentowności obligacji w USA. W takim środowisku polski złoty "utrzymuje swoją siłę tuż przed ważnym wydarzeniem politycznym w postaci wyborów parlamentarnych" - podkreśla Stajniak.

Minutes pokazują w jego ocenie, że wielu członków Fed dostrzega ryzyko płynące z nadmiernego zacieśniania. Ogólny ich wydźwięk był też zdecydowanie gołębi (przeważały głosy przeciw dalszemu zacieśniania polityki pieniężnej), co na ten moment sugeruje, że w listopadzie raczej nie zauważymy podwyżki.

"Nie oznacza to jednak, że Fed zakończył cykl zacieśniania. (...) Teraz, patrząc na tempo ostatnich podwyżek, w listopadzie powinniśmy mieć wstrzymanie z podwyżką, a następnie rozważenie takiego ruchu w grudniu. Może się to jednak zmienić, na rzecz podwyżki już za miesiąc, jeśli inflacja pokaże wyższe odbicie od oczekiwań lub inne sygnały będą wskazywały, że nie jest to koniec walki z inflacją" – podkreślił w swoim porannym komentarzu walutowym analityk XTB.

Wcześniej w środę inflacja producencka (PPI) pokazała lekkie odbicie do 2,2 proc. r/r z poziomu 2 proc. r/r, miesiąc wcześniej choć oczekiwano, ze dynamika cen producentów za wrzesień spadnie do 1,6 proc. r/r.