Złe nastroje w polskiej gospodarce. A na poprawę się nie zanosi

Z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że w sierpniu tego roku Miesięczny Indeks Koniunktury w ujęciu miesiąc do miesiąca spadł o 3,8 punktu co poziomu 98,6 pkt, co wprost oznacza przewagę negatywnych nastrojów w polskiej gospodarce. Poza tym nic nie wskazuje, aby tendencja spadkowa MIK miała się zdecydowanie odwrócić w kolejnych miesiącach.

Miesięczny Indeks Koniunktury PIE spadł w sierpniu m/m o 3,8 punktu do 98,6 pkt. Pierwszy raz od lutego tego roku MIK jest poniżej poziomu oznaczającego negatywne nastroje w polskiej gospodarce. Decydują o tym w dużej mierze niepewność i nieprzewidywalność gospodarcza, wojna na Ukrainie skutkująca zakłóceniem łańcucha dostaw, wzrost cen energii oraz inflacja.

Dla porównania w styczniu 2022 rok odczyt był na poziomie 110 punktów, a w sierpniu minionego roku wyniósł 110,9 punktów. Decydują o takich wynikach głownie wartość sprzedaży, nowe zamówienia oraz inwestycje.

W przedsiębiorstwach odczuwane jest pogorszenie nastrojów, badania pokazały, że spadło ono do poziomu 99,5 punktu, czyli takiego jakie odnotowano w maju 2021 roku w okresie trwania pandemii COVID-19. Wskaźnik koniunktury w dużych firmach pogorszył się o 21,8 punktu, w średnich firmach o 10,5 punku a w małych o 9,8 pkt.

Negatywne nastroje występują w handlu, produkcji i sektorze TSL czyli transporcie, spedycji i logistyce. Niewielka poprawa, na poziomie około 5 punktów, została odnotowana w najszerzej rozumianej branży budowlanej.

- Spowolnienie w gospodarce widać przede wszystkim w wynikach sprzedaży i liczbie nowych zamówień. Oba te komponenty osiągnęły negatywne odczyty, znacznie gorsze niż poprzednim miesiącu. Aż 38 procent firm zadeklarowało spadek wartości sprzedaży, a 31 procent zauważyła zmniejszenie liczby nowych zamówień. Pracodawcy są też mniej skłonni do zatrudniania nowych pracowników, natomiast do 12 procent wzrósł udział deklaracji o planowanych zwolnieniach. Jednocześnie pracodawcy nie zamierzają obniżać wynagrodzeń. Większość planuje ich utrzymanie na podobnym poziomie, a 14 procent ich podniesienie, co prawdopodobnie związane jest z rosnącymi oczekiwaniami płacowymi. W stosunku do poprzedniego miesiąca najbardziej pogorszyły się, nastroje w dużych i średnich firmach. Obecnie wszystkie firmy, bez względu na wielkość, deklarują nastroje oscylujące wokół poziomu neutralnego- komentuje analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego dr Anna Szymańska.

W podsumowaniu raportu można także przeczytać, że nic nie wskazuje, aby tendencja spadkowa MIK miała się zdecydowanie odwrócić. Spowolnienie gospodarcze wraz z rosnącą inflacją będą najprawdopodobniej wpływać na dalsze pogorszenie się nastrojów polskich firm w kolejnych miesiącach

