Złe wiadomości dla kredytobiorców. Tak drogo nie było od 8 lat

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podwyżce stóp procentowych. Stopa referencyjna NBP wzrosła 0,5 pkt proc. do poziomu 2,75 proc. Podwyżka była zgodna z oczekiwaniami rynku, co nie znaczy, że mniej bolesna dla kredytobiorców – raty kredytów hipotecznych znowu wzrosną.

"Piątka Glapińskiego"

Gospodarka ma tempo do wytracania

Rynek walut rozczarowany

To już piąta z kolei podwyżka stóp procentowych. RPP rozpoczęła cykl podwyżek stóp w październiku ubiegłego roku, podnosząc wówczas stopę referencyjną z 0,1 proc. do 0,5 proc. Potem na każdym kolejnym posiedzeniu RPP dochodziło do kolejnej podwyżki. Jak wynika z opublikowanych sprawozdań, wszystkie decyzje o uchwalonych przez RPP podwyżkach (wyniki opublikowano dotychczas do grudniowego posiedzenia włącznie) zapadały jednogłośnie.Podwyżki stóp i to w takim tempie z pewnością wyhamują wzrost gospodarczy – zarówno na skutek osłabienia konsumpcji, jak i inwestycji (poprzez droższe kredyty). Rada pod przewodnictwem prezesa NBP Adama Glapińskiego uznaje jednak – skądinąd słusznie – że wysoka inflacja stanowi w dłuższym okresie znacznie większe zagrożenie niż obniżenie wzrostu gospodarczego, tym bardziej, że jest z czego wyhamowywać.- W Polsce trwa ożywienie aktywności gospodarczej. Wzrost PKB w 2021 r. wyniósł według wstępnego szacunku GUS 5,7 proc., a w czwartym kwartale ubiegłego roku . nastąpiło istotne przyspieszenie rocznej dynamiki PKB. Nadal poprawia się też sytuacja na rynku pracy, co znajduje odzwierciedlenie w spadku bezrobocia i rosnącym zatrudnieniu oraz wyraźnym wzroście przeciętnych wynagrodzeń. W najbliższych kwartałach oczekiwane jest utrzymywanie się korzystnej sytuacji gospodarczej, choć czynnikiem niepewności jest m.in. wpływ pandemii na globalną i krajową koniunkturę, a także oddziaływanie ograniczeń podażowych oraz wysokich cen surowców energetycznych na gospodarkę - konkluduje Rada w komunikacie.Innymi słowy – RPP uważa, że nawet pewne wyhamowanie gospodarki w skali makro będzie miało akceptowalne przełożenie na skalę mikro – nie powinno to bowiem spowodować wzrostu bezrobocia, czy znaczącego obniżenia dochodów gospodarstw domowych (oczywiście poza tym co „pożre” inflacja). Podwyżki stóp odczują natomiast kredytobiorcy.W komunikacie Rady znalazło się też zdanie o dążeniu do umocnienia złotego. - Aprecjacja złotego byłaby spójna z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej - czytamy. Wtorkowa podwyżka niespecjalnie się jednak do tego przyczyniła – przynajmniej na razie. Wzrost stopy referencyjnej o 0,5 pkt proc. był już w znacznym stopniu zdyskontowany przez rynek, stąd po ogłoszeniu decyzji Rady złoty... osłabił się w stosunku do dolara o 2 grosze - z nieco ponad 3,96 do 3,98 zł.W przypadku euro reakcja była ciekawsza – tuż przed ogłoszeniem decyzji złoty umocnił się a kurs wspólnej waluty spadł do poziomu nieco ponad 4,50 zł, by po ujawnieniu skali podwyżki wystrzelić powyżej 4,54 zł. Po godzinie 16. złoty zaczął ponownie się umacniać, jednak raczej tylko do poziomów sprzed decyzji Rady.Najwyraźniej inwestorzy liczyli że RPP zaskoczy rynek wyższą podwyżką – być może mając w pamięci słowa prezesa NBP Adama Glapińskiego, który w wywiadzie dla Bloomberga stwierdził: Stopy procentowe powinny wzrosnąć bardziej, niż przewiduje rynek. Cóż, w najbliższych miesiącach będą ku temu kolejne okazje.